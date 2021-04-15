富二代摔角正妹6年400場完敗！　爸送上億豪宅住成「垃圾屋」

記者張靖榕／綜合外電報導

日本31歲富二代正妹，大學畢業後進入了夢寐以求的摔角圈，但在6年的全職生涯中打超過400場的比賽，均以落敗收場。不過「驚人的成就」不只這項，因為她在父親買給她的豪宅中，毫無任何居住品質，寬敞空間堆滿雜物和發霉食物，床單發黃從沒洗過，讓人驚嘆就像是一間要價上億的垃圾屋。





▲▼遙香平日衣著可愛，換上摔角裝表演也很投入。（圖／翻攝自Youtube「平井“ファラオ”光の珍妙部屋」）

綜合《星島日報》與《巴士的報》報導，日本綜藝節目「ノブナカなんなん」近日訪問到一名美女，她便是31歲的富二代全職摔角手遙香（Haruka）。在路上和外表光鮮亮麗的遙香交談過程中，只見她衣著乾淨可愛，散發出日式少女漫畫的氣息，讓人驚訝她竟然還是單身。

不過隨著節目組跟拍她的日常生活後，發現遙香不為人知的一面，進去到遙香房價破億的豪宅前，節目組原以為會進到一個環境寬敞、採光明亮的舒適豪宅，結果才一進去便被陣陣臭味粉碎想像，客廳全是發霉的外送食物，過期的飲料就和紙箱與衣服混雜在一起，而且臥房的寢具已經發臭發黃了卻從未清洗過。進到浴室後，竟然還能在浴缸內撞見一隻正在水面漂浮的筷子，但儘管如此，遙香卻不覺得有任何問題。

▼遙香坐擁上億豪宅，家中卻發臭混亂。（圖／翻攝自Youtube「平井“ファラオ”光の珍妙部屋」）

畢業於經營學系的遙香，追尋著摔角的夢想成為全職摔角選手，希望能在該領域靠一己之力取得成就，不過在至今6年的生涯中，卻是屢戰屢敗，打了超過400場的摔角卻還未「破蛋」。不過這對她而言似乎也不成問題，因為她喊話會繼續鍛鍊身體，有朝一日要取得首勝。