囝囡同樂會在屏東　幼幼足球、體能王、滑步車競賽4月底超萌上場

▲屏東縣政府表示，幼兒足球賽報名至4月16日 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

全國囝囡同樂會在屏東，屏東縣政府將於4月30日至5月2日首度擴大辦理全國性幼兒運動會，活動地點定於屏東縣立體育館及田徑場辦理。活動除了有精采刺激幼兒足球賽之外，更有幼幼極限體能王、全國滑步車競賽，以及免費參與的潛能激發遊戲體驗，全方位的激發孩子的潛能與肢體。

縣府表示，為推廣幼兒運動遊戲展能，提升家長重視幼兒運動對成長的益處，進而促進親子間和諧緊密的關係；及透國辦理全國性的幼兒體育活動，期許能吸引全國各縣市的家庭來到屏東進行交流，除了深度推廣屏東特色景點，亦能促進幼兒及家庭間的人際互動發展。

這次活動，縣府規劃了親子觀光遊程，活動期間提供免費接駁車至屏東市區各個共融遊戲場，讓孩子除了展現運動自信並增進親子歡樂時光。並提供以屏東市區為主題的一日遊、鄰近鄉鎮的一日遊及二日遊的遊程及優惠店家，介紹屏東市景點及遊戲場，家長於賽事之餘，可參考建議遊程路線於屏東市遊玩，也可藉由遊程的分類，單獨挑選自己喜愛的景點及美食來安排路線。

縣府特別呼籲，「幼兒足球賽」報名至16日截止，獲勝隊伍則可獲得獎牌、獎盃及精美紀念品，歡迎全國各縣市幼兒組(2-6歲)、小一組、小二組前來報名，每隊至少7人、至多10人，隊職員4人，符合年齡皆可自由組隊報名參加，活動詳情及報名方式請上屏東縣體育發展中心官方網頁查詢(https://reurl.cc/4yM4e3)。

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