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屏東路口2車擦撞　轎車側翻駕駛送醫...遊覽車戶外教學行程喊卡

▲東港鎮興東路與文昌路口發生大客車與自小客車擦撞車禍 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲東港鎮興東路與文昌路口發生大客車與自小客車擦撞車禍，自小客車翻覆。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港鎮興東路與文昌路口13日上午發生一起遊覽車與自小客車擦撞車禍，導致自小客車翻覆，所幸駕駛僅手部受到挫傷，送醫治療無礙，經酒測，兩位駕駛沒有酒精反應，相關肇事原因，警方將進一步釐清。而案發時，原傳出是遊覽車司機正要到旁邊的國中載學生進行戶外教學，經進一步了解，是大客車載某國小學生一起前往東新國中游泳池上游泳課、發生車禍後，小朋友也到按照行程，到學校上游泳課。

▲東港鎮興東路與文昌路口發生大客車與自小客車擦撞車禍 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼大客車前方玻璃碎裂、自小客車側翻。

▲東港鎮興東路與文昌路口發生大客車與自小客車擦撞車禍 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

東港警分局於13日10時30分許獲報，在東港鎮興東路與文昌街路口發生交通事故。立即派員前往處理，發現69歲的陳姓男子駕駛自小客車，由潮州往東港方向東往西行駛，行至該路口時，遇50歲的尤男駕駛大客車由東港興東路北向南行駛，不慎發生擦撞交通事故，導致自小客車翻覆。

路人發現分別報警及打119求助，並將自小客車陳姓男子送醫，經醫師診斷，手部挫傷；而大客車尤姓駕駛則無受傷，大客車前方玻璃碎裂。

據悉，陳姓駕駛的自小客車未裝有行車紀錄器，尤姓駕駛大客車設裝有行車紀錄器，但必須回到公司解碼，因此有關雙方肇事責任，警方將調閱相關監視器釐清中。

警方呼籲民眾、行經路口請減速慢行、注意左右來車，並遵守號誌，以維用路人安全。

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