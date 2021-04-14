屏東玄武宮「遶境平安祭」千人集結　替代道路警幫腦補

▲內埔鄉黎明社區玄武宮舉行平安祭繞境活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

今4月14日，農曆三月初三，是「上帝公」過生日，內埔鄉黎明「玄武宮」於遼北路、黎東路、西淇路等路段的遶境活動，內埔警分局宣導用路人多加利用其他道路替代，避免塞於車陣中。

▲▼王船、玄武宮。

農曆三月初三是玄天上帝聖誕千秋，位於內埔鄉黎明社區的玄武宮興建於清乾隆年間，香火鼎盛，於今天（14日）進行遶境平安季活動，隊伍計有6頂神轎及10頂陣頭，包含傳統的宋江陣、大鼓陣、龍陣及獅陣，預計將有近千名信徒參與。

遶境隊伍下午2時在遼北路集結後，進行主要道路遼北路、黎東路及西淇路的遶境活動；對於村內巷弄設案祭神的住戶，也進行會香，為村內重要的慶典活動。

內埔警分局除規劃遶境活動安全維護工作外，由於至晚上7時的遶境活動，緊接著進行該宮三年一次的「王船祭」，勢必衝擊下班尖峰時段交通，該分局同時加派守望相助隊民力於主要路口，偕同警力加強交通疏導。

內埔警方表示，該慶典活動業取得臨時道路使用核准，但將加強規範主辦方的道路使用，避免影響其他用路人權益。並呼籲趕時間之用路人從龍泉往瑪家方向，得改走黎東路40巷東行，街圳溝道路北行，黎東路480巷西行，接回清涼路一段；另從內埔往水門用路人，請行駛西淇路，於三和路北行，避免塞在車陣。

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