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南二高下小貨車自撞電線桿　車頭+車門全毀駕駛骨折受困

▲麟洛南二高下方平面道路發生自小貨車自撞電線桿車禍，麟洛消防分隊員救援 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲麟洛南二高下方平面道路發生自小貨車自撞電線桿車禍。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣麟洛鄉南二高下方平面道路13日發生一輛自小貨車自撞電線桿車禍，由於撞擊力相當大，自小貨車嚴重變形，駕駛受困，屏東縣政府消防局麟洛消防分隊獲報出動人車前往救援，破壞車門將黃姓駕駛順利救出，發現右小腿骨折、臉部等處受傷，送醫治療，順利完成任務。

▲麟洛南二高下方平面道路發生自小貨車自撞電線桿車禍，麟洛消防分隊員救援 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼麟洛消防分隊員進行救護。

▲麟洛南二高下方平面道路發生自小貨車自撞電線桿車禍，麟洛消防分隊員救援 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

麟洛分隊於4月13日上午11點56分接獲指揮科派遣麟洛鄉國三南下平面道路近麟洛國中側門車禍救護案件，立即出動人車前往救援，救援人員趕到現場時，發現一名傷患受困於小貨車內，由於強烈撞擊路邊的電線杆，造成車門及車頭嚴重凹陷變形，患者意識為清醒但無法自行脫困。

由於車頭全毀凹陷、車門板金變形致無法打開，消防人員林志榮.陳彥戎立即使用油壓破壞剪將駕駛座車門先行破壞打開，凹陷車頭內的方向盤剪斷移除，將車內駕駛座預留救援空間，成功將31歲黃姓患者順利脫困，立即由救護人員雲永俊.役男林子翔對傷者實施生命徵象監測。

因患者右小腿骨折、臉部及右手多處擦傷，給予清洗傷口、包紮止血、骨折抽吸式護木及長背板固定等急救處置後，緊急後送至衛生福利部屏東醫院急救治療，任務圓滿完成，現場車輛事故交由員警處理。

第一大隊陳羿大隊長表示，這次的救護救助脫困案件，因消防人員現場判斷正確及迅速運用破壞器材得當，使患者得以在短時間內脫困，表示平時分隊的訓練有術，才能在短時間內達成任務，是一件值得嘉許的救護案件。

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