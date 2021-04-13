無人機飛手委外　台南消防局率先解決無人機困境　

▲台南消防局率先進行無人機飛手委外執行救災救險任務，以解決無人機人力不足的困境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市仁德區保安路一段於4月12日發生工廠火警，火勢延燒範圍相當大，消防局出動大批人車前往救災滅火，惟消防局無人機隊飛手第一時間利用無人機進行空勘，同時通報派遣委外廠商飛手支援，迅速利用無人機達成協助火場指揮官正確有效率撲滅火勢。

消防局指出，該局無人機委外廠商台灣希望創新公司獲報後，立即出動無人機飛手趕往現場接手，消防局飛手人員亦能更專心投入救災，委外廠商飛手利用無人機空拍，觀察現場火點及火勢延燒方向，協助指揮官做決策判斷，更有效率地撲滅火勢。





消防局局長李明峯表示，去年成立無人機隊在災害現場執行無人機任務協助救災，將科技救災付諸實行，然而全國在如火如荼推動無人機考照及無人機隊成軍機制中，均面臨以下的問題：1、救災人員忙於救災工作，人力不足無法及時操作升空。2、協勤之義消平時均有工作，無法立即前往協助。

消防局透過警義消飛手機制外，現正多一項無人機飛手委外機制，如此三項聯手機制讓救災運用上更加靈活，無人機委外有以下優點：1、依據轄區遠近，30-60分鐘內抵達升空，快速協助現場災情回傳。2、無人機隊飛手、委外廠商與義消協勤等機制並行，讓空勘或協尋任務執行更加完善。3、消防人員得以更全力協助災害搶救工作。4、節省無人機購置預算編列，讓預算編列更加彈性。

災害搶救科科長邱淵明表示，消防局委外廠商台灣希望創新股份有限公司係由總經理黃麗如與成大航太博士李志清教授所帶領的團隊，該公司服務內容包含無人機研發、教育、展演及服務四大部分，其中又以群飛展演最為外界所知，研發業務則是最早投入的項目，應用於消防救災領域除了利用熱顯像儀即時拍攝火災現場，災情即時傳輸，可提供火勢大小、延燒方向、受困者位置的情資給指揮官做人車派遣及戰術運用的參考，亦可於山域或水域救援時空勘，以利搜索區域劃分及擬定搜救計畫，另外更具備多種酬載功能之無人機能量，包括：1、可利用線控供電繫留機，可長時間進行火警空勘，提供現場火勢影像，無須受限於電池飛行時間而減少其執勤效率。2、可利用測繪3D建模的專業，協助將長時間救災之災害現場測繪成影像，供現場指揮官作為更精準的決策依據。

台南市長黃偉哲表示，台南市政府積極推動智慧城市，無人機是重要環節，藉由與台灣希望創新的委外合作，更拓展並精進無人機協助科技救災的領域，不僅可以提升整體救災效能，更重要的是在火場的應用中，可以提升第一線執勤人員的安全，將無人機應用發揮最大效能。更期許建立跨局處間彼此互相支援機制，擴大無人機應用層面，展打造智慧城市，守護大臺南公共安全之決心。

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