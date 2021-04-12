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紀錄最美公家機關的集體記憶　移民署募集台南市第一服務站照片故事送好禮

▲台南市烏橋公園的移民署南區事務大隊台南市第一服務站，有「全台最美公家機關」美名，移民署特別舉辦「見證城堡風華、紀錄動人故事」活動，募集相關照片及故事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市烏橋公園的移民署南區事務大隊台南市第一服務站，有「全台最美公家機關」美名，移民署特別舉辦「見證城堡風華、紀錄動人故事」活動，募集相關照片及故事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

位於台南市烏橋公園的移民署南區事務大隊台南市第一服務站，有著歐式城堡的浪漫外觀，建物外牆採用優雅的淡黃色調，搭配兩座淺藍色的圓塔尖頂，到了每年春天木棉花開的時節，在火紅花海的襯托下，更是美不勝收，不愧「全台最美公家機關」美名。

自移民署成立以來，台南市第一服務站在這座城堡走過了14個年頭，即將於7月搬遷到台南市美術館2館旁的府前路一段新址，為了保存這段歷史的集體記憶，移民署特別舉辦「見證城堡風華、紀錄動人故事」活動，募集相關照片及故事，投稿除了參加獎，若入選更可獲得精美禮品。

▲台南市烏橋公園的移民署南區事務大隊台南市第一服務站，有「全台最美公家機關」美名，移民署特別舉辦「見證城堡風華、紀錄動人故事」活動，募集相關照片及故事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在台南市第一服務站投入志願服務工作長達14年的志工隊隊長陳鴻利提到，服務站除了受理申請案及提供移民輔導服務，也結合觀光功能，吸引民眾造訪駐足拍照、打卡，不僅剛來到臺灣的外來人口驚呼連連，更是許多結婚新人、畢業生於人生重要階段紀錄美麗身影的首選，他自己對這座城堡也充滿了感情，相信在許多人的生命歷程中都有它曾經參與的足跡，非常期待看到大家提供的照片及故事。

▲台南市烏橋公園的移民署南區事務大隊台南市第一服務站，有「全台最美公家機關」美名，移民署特別舉辦「見證城堡風華、紀錄動人故事」活動，募集相關照片及故事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市第一服務站主任林志鴻表示，募集活動自即日起至4月30日結束，除了希望保存服務站在這座城堡期間的美好回憶，也會在搬遷到新廳舍後展示入選作品，讓民眾都可以共同欣賞。只要是與這座城堡相關的任何照片及故事，都可以透過紙本郵寄或線上填表方式投稿，預計將初選出10個作品進行票選，以決定入選作品。

只要完成投稿且符合資格都可以獲得參加獎，入選的5件人氣作品更可以獲得精美禮品，歡迎大家踴躍參加，詳細內容可參閱活動網址：https://reurl.cc/AgM718，或致電向臺南市第一服務站聯絡人蔣小姐（電話：06-2937641分機21）洽詢。

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