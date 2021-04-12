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百年首見！台南名剎「赤山龍湖巖」環湖乾涸見底　映月美景不在

▲赤山龍湖巖四周美麗湖泊最近幾乎見底，只剩下一點點水即將乾涸，湖裡面的魚蝦因缺水難以存活，讓眾多白鷺鷥等鳥類，有機會就近捕食。（圖／陳宏田提供，下同）

▲赤山龍湖巖四周美麗湖泊最近幾乎見底，只剩下一點點水即將乾涸，湖裡面的魚蝦因缺水難以存活。（圖／陳宏田提供，下同）

記者林悅／台南報導

至今已有300多年的歷史，相傳是明鄭參軍陳永華所建，主祀觀世音菩薩，過往俗稱「巖龍湖庵」的台南知名各剎「赤山龍湖巖」，三面環水，讓寺廟有如建造於一座陸島之上，夕陽月升之美，遠近馳名，惟因久旱不雨湖泊竟快乾涸，環水映月美景不在。　

龍湖巖又稱為赤山巖，俗稱「巖龍湖庵」地處珊瑚潭的外側，建立於1665年至今已有300多年的歷史，是六甲區最負盛名的古剎。赤山龍湖巖相傳是明鄭參軍陳永華所建，主祀觀世音菩薩，至今仍香火鼎盛，參拜的遊客絡繹不絕。

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▲台南知名古剎「赤山龍湖巖」，三面環水，讓寺廟有如建造於一座陸島之上，夕陽月升之美，遠近馳名。（圖／翻攝自台南旅遊網、雲嘉南風景區網站，下同）

▲▼台南知名古剎「赤山龍湖巖」，三面環水，讓寺廟有如建造於一座陸島之上，夕陽月升之美，遠近馳名。（圖／翻攝自台南旅遊網、雲嘉南風景區網站）

▲台南知名古剎「赤山龍湖巖」，三面環水，讓寺廟有如建造於一座陸島之上，夕陽月升之美，遠近馳名。（圖／翻攝自台南旅遊網、雲嘉南風景區網站，下同）

赤山龍湖巖背山面水，山前中央凸出一塊平地，三面環水，讓寺廟有如建造於一座陸島之上，每當夕陽斜照，月亮東昇，微風輕拂，映照湖水自然形成各種不同之優美景象，故有「龍湖八景」之稱。寺中共有四座大殿，廟宇內肅穆莊嚴，令人心情平靜，最後殿的法堂中典藏白聖老和尚從印度迎回的佛陀舍利，是赤山龍湖巖的鎮寺之寶。

但因久旱不雨，赤山龍湖巖四周廣大的美麗湖泊最近幾乎見底，只剩下一點點水即將乾涸，湖裡面的魚蝦因缺水難以存活，讓眾多白鷺鷥等鳥類，有機會就近捕食。附近民眾指出，赤山龍湖巖湖泊幾乎見底，從來沒出現過這種狀況，可見台南這場乾旱是數十年來罕見，缺水嚴重可見一斑。

▲赤山龍湖巖四周美麗湖泊最近幾乎見底，只剩下一點點水即將乾涸，湖裡面的魚蝦因缺水難以存活，讓眾多白鷺鷥等鳥類，有機會就近捕食。（圖／陳宏田提供，下同）

▲赤山龍湖巖四周美麗湖泊最近幾乎見底，只剩下一點點水即將乾涸，湖裡面的魚蝦因缺水難以存活，讓眾多白鷺鷥等鳥類，有機會就近捕食。（圖／陳宏田提供，下同）

據了解，赤山龍湖巖創寺至今已有3百餘年歷史，是台南市六甲區最負盛名的古剎，明永曆15年（公元1661年），延平郡王鄭成功收復台灣，移民相率來墾斯土，越年，海潮湧來形似觀音法相之青石一尊，本地庄民胡劍刀運糖經過得知此事，於是驅車前往奉香禱告，欲請菩薩到赤山堡，果然請上牛車；初時佛像輕如鴻毛，但行至龍湖村時，佛像卻如釘牢般不動如山，經問卜後得知佛意留在赤山巖，於是迎入奉祀，是為今赤山龍湖巖前殿鎮殿之大媽。

▲台南知名古剎「赤山龍湖巖」，三面環水，讓寺廟有如建造於一座陸島之上，夕陽月升之美，遠近馳名。（圖／翻攝自台南旅遊網、雲嘉南風景區網站，下同）

永曆19年（公元1665年），陳永華將軍駐軍於此，感嘆菩薩零一，又見山明水秀，經勘察地理名曰「龍蝦公出港」穴地，正宜闢為佛門聖地，乃發心興建佛寺，興工中掘地挖出清水祖師錫相及石香爐，現供奉保存寺中，翌年3月峻工，命名「赤山龍湖巖」，並迎請福建高僧參徹禪師前來主持，禪師蒞寺後燈談宣講金剛經，遠近前來恭聽膜拜，佛法僧三寶具備，為台省最早的佛門寶剎之一，該寺多次增修擴建，皆僧俗合力悉心擘劃，踴躍捐獻，而今寺容壯觀，景色秀麗，規模日臻完善，非僅佛門聖地且為台島觀光勝景。

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台南六甲古剎赤山龍湖巖湖泊乾涸見底

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