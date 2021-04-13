TPOC政策解讀／2022重現「龍燕鬥」？　林佳龍下台網路聲量暴增　

▲蔡其昌、盧秀燕、林佳龍。（圖／記記者李毓康攝、記者游瓊華攝、記者屠惠剛攝）

政治中心／台北報導

台鐵408車次太魯閣號出軌事故釀台灣40年來死亡人數最慘重的鐵路意外，交通部長林佳龍有意請辭負責，但因非第一時間下台，引發朝野論戰；而隨著2022縣市長大選將屆，林佳龍的去留也被認為牽動著2022台中市長布局。TPOC台灣議題研究中心13日表示，林佳龍在太魯閣號事故後，網路聲量一度超越台中市長盧秀燕9倍，推估林佳龍下台後的民進黨布局，恐讓2022台中選戰再上演一場「龍燕鬥」。

各政黨逐步布局2022，在台中市長人選上，國民黨看好能爭取連任的盧秀燕，而民進黨方面則尚未明朗，不過有意競逐的立法院副院長蔡其昌，日前表態「不會否認」自己是黨內候選人之一。台灣議題研究中心13日認為，林佳龍正式請辭交通部長，不僅意味著正國會在中央將失去重要一席，也意味著民進黨在2022年這一局將面臨出戰人選大洗牌。

台灣議題研究中心根據「QuickseeK快析輿情資料庫」分析盧秀燕、蔡其昌、林佳龍近一季網路聲量，發現在太魯閣事故前盧秀燕平均單日聲量為508.15（佔41.6％），與林佳龍的38.2％差距並不大，而蔡其昌聲量最低僅佔20.2％；事故發生後，林佳龍聲量急據上升至89.3％，平均單日聲量來到1萬2754筆，但事故負面聲量在4月5日來到最高峰，達7936筆，負面聲量佔比33％。

台灣議題研究中心表示，林佳龍上任後展開國旅補助、拆彈華航罷工等重大議題，甚至屢次與盧秀燕因「台中山手線｣隔空交火，對比歷任交通部長，政務官出身的林佳龍似乎較擅長攻占媒體版面，行銷自己也行銷政策，偶爾卻也會不小心擦槍走火引發網友批評；而當林佳龍在臉書發表「我先是一個人，才是一個交通部長」欲辭職下台發酵，加上太魯閣事故善後工程告一段落，整起事件的討論才慢慢趨緩，但事故重挫蔡政府形象，林佳龍政治能量也嚴重耗損。

在盧秀燕方面，則是最近因台電啟動中火三號機組，使得她多次抨擊中央，無獨有偶「重啟核四」、「珍愛藻礁」進入第三階段公投，蔡政府的「2025非核家園」能源政策要如何適度調整，讓民眾能夠接受。

台灣議題研究中心強調，民進黨不管2022年派出林佳龍還是蔡其昌，不能迴避的首要問題就是「台中空汙」，對上主打「陽光、空氣、水」盧秀燕，整體能源政策如何解套？中火問題一天無法解決，2022年台中市對於民進黨來說仍是一場硬戰。

▼林佳龍網路聲量在太魯閣事故後一度暴增。（圖／翻攝自TPOC官網，點圖可放大）