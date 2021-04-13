　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

TPOC政策解讀／2022重現「龍燕鬥」？　林佳龍下台網路聲量暴增　

▲蔡其昌、盧秀燕、林佳龍。（圖／記記者李毓康攝、記者游瓊華攝、記者屠惠剛攝）

▲蔡其昌、盧秀燕、林佳龍。（圖／記記者李毓康攝、記者游瓊華攝、記者屠惠剛攝）

政治中心／台北報導

台鐵408車次太魯閣號出軌事故釀台灣40年來死亡人數最慘重的鐵路意外，交通部長林佳龍有意請辭負責，但因非第一時間下台，引發朝野論戰；而隨著2022縣市長大選將屆，林佳龍的去留也被認為牽動著2022台中市長布局。TPOC台灣議題研究中心13日表示，林佳龍在太魯閣號事故後，網路聲量一度超越台中市長盧秀燕9倍，推估林佳龍下台後的民進黨布局，恐讓2022台中選戰再上演一場「龍燕鬥」。

各政黨逐步布局2022，在台中市長人選上，國民黨看好能爭取連任的盧秀燕，而民進黨方面則尚未明朗，不過有意競逐的立法院副院長蔡其昌，日前表態「不會否認」自己是黨內候選人之一。台灣議題研究中心13日認為，林佳龍正式請辭交通部長，不僅意味著正國會在中央將失去重要一席，也意味著民進黨在2022年這一局將面臨出戰人選大洗牌。

台灣議題研究中心根據「QuickseeK快析輿情資料庫」分析盧秀燕、蔡其昌、林佳龍近一季網路聲量，發現在太魯閣事故前盧秀燕平均單日聲量為508.15（佔41.6％），與林佳龍的38.2％差距並不大，而蔡其昌聲量最低僅佔20.2％；事故發生後，林佳龍聲量急據上升至89.3％，平均單日聲量來到1萬2754筆，但事故負面聲量在4月5日來到最高峰，達7936筆，負面聲量佔比33％。

台灣議題研究中心表示，林佳龍上任後展開國旅補助、拆彈華航罷工等重大議題，甚至屢次與盧秀燕因「台中山手線｣隔空交火，對比歷任交通部長，政務官出身的林佳龍似乎較擅長攻占媒體版面，行銷自己也行銷政策，偶爾卻也會不小心擦槍走火引發網友批評；而當林佳龍在臉書發表「我先是一個人，才是一個交通部長」欲辭職下台發酵，加上太魯閣事故善後工程告一段落，整起事件的討論才慢慢趨緩，但事故重挫蔡政府形象，林佳龍政治能量也嚴重耗損。

在盧秀燕方面，則是最近因台電啟動中火三號機組，使得她多次抨擊中央，無獨有偶「重啟核四」、「珍愛藻礁」進入第三階段公投，蔡政府的「2025非核家園」能源政策要如何適度調整，讓民眾能夠接受。

台灣議題研究中心強調，民進黨不管2022年派出林佳龍還是蔡其昌，不能迴避的首要問題就是「台中空汙」，對上主打「陽光、空氣、水」盧秀燕，整體能源政策如何解套？中火問題一天無法解決，2022年台中市對於民進黨來說仍是一場硬戰。

▼林佳龍網路聲量在太魯閣事故後一度暴增。（圖／翻攝自TPOC官網，點圖可放大）

▼林佳龍網路聲量暴增。（圖／翻攝自TPOC官網）

ET快訊
捐款8.1億「僅3分之1」用在罹難家屬！網批政府善款他用
國道1號5車連環撞！　28歲男噴飛車外遭3車輾過慘死
快訊／熱帶低壓生成！最快明增強成颱風「舒力基」　最新路徑曝
自強號險撞！柵欄升不到5秒又放下　男狂奔「拯救休旅車」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

3月對中出口額4527億創歷史新高　羅智強：蔡英文讓人精神錯亂

賴清德、林佳龍有苦難言！國民黨曝會議記錄：蘇貞昌冰凍台鐵報告釀災

陳佩琪考慮施打AZ疫苗　只要指揮中心宣布「這件事」

蔡英文公投不提對案　李彥秀：戲耍人民的兩面手法

教練帶女選手到汽車旅館「性交換專業」　監察院說話了

TPOC政策解讀／2022重現「龍燕鬥」？　林佳龍下台網路聲量暴增　

江惠貞改造新北果菜公司　交易領現、食農教育之後下一步發展零售

3月份出口破兆　藍營揭：對中國大陸出口創歷史新高

影／白沙屯媽駐駕鹿寮「陳柏惟服務處隔壁」　網暴動：3Q媽祖保佑？

打完AZ疫苗第一晚　柯文哲曝：狀況還OK「沒有發燒」

D社爆金正賢拒愛情戲「全因前女友徐睿知」　工作人員曝徐玄遭冷對待「在片場經常哭」

小朋友大喊「媽祖我愛祢」　白沙屯媽突大轉彎衝進順天國小

騎混合車道遭轎車沿路急煞逼車 白衣男跳針怒嗆：你要惹事嗎？

76行者遭網攻擊「不是說零酬勞」　王薇君泣：每筆捐款都能受檢視

汪小菲喝醉直播「連線女網紅」　護航對方後還「失控爆粗口」酒醒道歉了..

騎士塑袋中拿出貓咪「扔地上」　美短躲縫隙發抖...網怒：太可惡

鬼之斜切！三寶左轉橫跨3車道　撞500萬保時捷...網：有得賠了

白沙屯媽祖起駕！全場喊：進喔 萬人見「粉紅超跑出發」感動泛淚

為了座位「怒撥占位物品」在地 男鬼打牆狂嗆：請問我犯什麼罪

白沙屯媽祖「突衝進台鐵車站」 三進三出賜福！眾人感動歡呼

3月對中出口額4527億創歷史新高　羅智強：蔡英文讓人精神錯亂

賴清德、林佳龍有苦難言！國民黨曝會議記錄：蘇貞昌冰凍台鐵報告釀災

陳佩琪考慮施打AZ疫苗　只要指揮中心宣布「這件事」

蔡英文公投不提對案　李彥秀：戲耍人民的兩面手法

教練帶女選手到汽車旅館「性交換專業」　監察院說話了

TPOC政策解讀／2022重現「龍燕鬥」？　林佳龍下台網路聲量暴增　

江惠貞改造新北果菜公司　交易領現、食農教育之後下一步發展零售

3月份出口破兆　藍營揭：對中國大陸出口創歷史新高

影／白沙屯媽駐駕鹿寮「陳柏惟服務處隔壁」　網暴動：3Q媽祖保佑？

打完AZ疫苗第一晚　柯文哲曝：狀況還OK「沒有發燒」

3月對中出口額4527億創歷史新高　羅智強：蔡英文讓人精神錯亂

疫情封鎖太無聊！美國「UFO目擊案」大爆發　去年飆破7200件

跟隨大甲媽！黃敏惠偕年輕族群步行遶境　巧遇朱立倫

賴清德、林佳龍有苦難言！國民黨曝會議記錄：蘇貞昌冰凍台鐵報告釀災

立院三讀通過　勞保給付、年金均可開立專戶免遭強制執行

怪手到底誰開的？檢調追太魯閣案　今借提李義祥、阿好釐清案情

男患心臟病無力工作　潮警及時發動救援度難關

打AZ疫苗後24小時　台中社會局長發燒請假3局長不舒服

神威！白沙屯媽進香擠爆廣場　75歲「祖師爺慣竊」才下手就秒栽

本土劇男星遭抓包違停！　警開單「歹勢，你郎末在車上」結局超暖

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

政治熱門新聞

影／白沙屯媽駐駕鹿寮「陳柏惟服務處隔壁」　網暴動：3Q媽祖保佑？

龜殼花藏陰井！北市動物園保育員右手遭咬傷

機車不用申報！赤貧級立委身家曝　她債務高達4.4億

3月份出口破兆　藍營揭蔡政府刻意隱瞞的真相

快訊／共軍今派轟6K等25架次戰機擾台　已連10天闖我西南空域！

打完AZ疫苗第一晚　柯文哲曝：狀況還OK「沒有發燒」

股神高嘉瑜擁21張台積電　逢低狂買護國神山身價曝光

蔡英文憂「臉書觸及率下降」　王鴻薇轟：國人真笑不出來

海軍「神鷹守護神」觸犯軍方天條　士官長酒駕被汰除

對陸貿易順差破千億　馬英九回應了

江惠貞改造新北果菜公司　交易領現、食農教育之後下一步發展零售

宥勝為妻祈福參加大甲媽遶境　顏寬恒：貓咪會不會生氣

民進黨現形了？　邱毅酸：台灣人只吃蔡英文那套

教練帶女選手到汽車旅館「性交換專業」

更多熱門

相關新聞

打疫苗後24小時　台中社會局長發燒請假

打疫苗後24小時　台中社會局長發燒請假

昨（12）日起AZ疫苗開放第二階段中央及地方政府防疫人員施打，台中市長盧秀燕以及府內多位局長接受施打。24小時過去，盧秀燕稍早受訪表示，社會局長彭懷真出現發燒情況，身體不適請假，另外有3位局長都有不舒服情況，但仍可上班。對於疫苗，盧秀燕也提到，「不鼓勵不反對」，市民可以根據需求來接種。

台鐵如何「改」、「革」？

台鐵如何「改」、「革」？

在野黨操弄林佳龍去留！有人想甩鍋？　張惇涵：過頭了！

在野黨操弄林佳龍去留！有人想甩鍋？　張惇涵：過頭了！

林佳龍預計太魯閣事故路段通車後卸任　目前著重搶修工作

林佳龍預計太魯閣事故路段通車後卸任　目前著重搶修工作

接種AZ疫苗全程微笑　盧秀燕：家人都說我是女漢子

接種AZ疫苗全程微笑　盧秀燕：家人都說我是女漢子

關鍵字：

林佳龍盧秀燕蔡其昌網路聲量台中市長2022

讀者迴響

熱門新聞

今晚變天！恐強大颱風最快周三生成　鋒面帶雨掉10度

徐睿知宣布「缺席記者會」　3年前幕後花絮被挖

SWAG最會賺錢女優現身：只出場約會沒做S

徐玄不敢碰金正賢的手！舊影片曝光

搭高鐵行李蹦出「起司饅頭」萌翻

台灣慘了？他曝3恐怖真相：衝擊台積電

致命5分鐘大還原　李義祥教唆移工開怪手釀禍

舒力基最快2天誕生！鋒面先來暴降10℃

日政府今定案：將排放福島核汙水入海

《時間》人員爆：不改劇本，金正賢就突然跑出去乾嘔

郭書瑤PO泳裝照「胸前點點疑走光」！

韓網狂轟「控制女」！徐睿知照常出席記者會

突入帳3450萬…她樂歪狂領　下場曝

400元趕人！傳播妹被打槍大暴走

小嫻沒回私訊被嗆「難怪妳不紅」！高EQ笑回

更多

最夯影音

更多
D社爆金正賢拒愛情戲「全因前女友徐睿知」　工作人員曝徐玄遭冷對待「在片場經常哭」

D社爆金正賢拒愛情戲「全因前女友徐睿知」　工作人員曝徐玄遭冷對待「在片場經常哭」
小朋友大喊「媽祖我愛祢」　白沙屯媽突大轉彎衝進順天國小

小朋友大喊「媽祖我愛祢」　白沙屯媽突大轉彎衝進順天國小

騎混合車道遭轎車沿路急煞逼車 白衣男跳針怒嗆：你要惹事嗎？

騎混合車道遭轎車沿路急煞逼車 白衣男跳針怒嗆：你要惹事嗎？

76行者遭網攻擊「不是說零酬勞」　王薇君泣：每筆捐款都能受檢視

76行者遭網攻擊「不是說零酬勞」　王薇君泣：每筆捐款都能受檢視

汪小菲喝醉直播「連線女網紅」　護航對方後還「失控爆粗口」酒醒道歉了..

汪小菲喝醉直播「連線女網紅」　護航對方後還「失控爆粗口」酒醒道歉了..

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面