「閨蜜門」崔順實遭醫生性騷擾！　控訴看守所所長知情不理

▲南韓「閨蜜門」核心人物崔順實最近控訴，自己在看守所中遭性騷擾。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

南韓前總統朴槿惠因「閨蜜門」一案被罷免下台，其被判處18年有期徒刑的核心人物崔順實（現已改名최서원，韓媒推測漢字為崔瑞原）最近又有新動作。她日前向大檢察廳控訴，稱其被關押的清州女子看守所所長及醫療課長涉嫌性騷擾、玩忽職守、濫用職權。

韓聯社在4月12日引述警方消息指出，前總統朴槿惠的「閨蜜干政案」主犯崔順實聲稱，她在清州女子看守所遭醫療課長性騷擾，而看守所所長對此知情，卻默許此事發生，因此希望政府介入處理。

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看守所反擊道，崔順實的指控不實；而警方也已從大檢察廳接手該案，並要求看守所提供相關資料。此前，崔順實曾在2019年向檢方控訴，首爾東部看守所的員工不允許她給朴槿惠寫信。

2020年6月，韓國大法院對「閨蜜門」案作出最終判決，崔順實獲刑18年、罰款200億韓元（約新台幣5億元），目前該案的審理已正式結束。

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