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社會 社會焦點 保障人權

甜姐兒遇害前兩度向警求救無效　警政署：跟騷法管太寬恐侵人權

記者黃翊婷／綜合報導

長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生去年10月遭擄殺，今年4月又發生屏東曾姓女子遭愛慕者糾纏遇害，部分立委質疑行政院故意拖延「跟蹤騷擾防治法」草案，才會導致類似案件一再發生。對此，警政署表示，現階段提出的草案內容幾乎無所不管，恐怕有侵害人權的疑慮。

國民黨立委呼籲加速通過跟騷法。（圖／翻攝自Facebook／李貴敏）

▲立委呼籲加速通過跟騷法。（圖／翻攝自Facebook／李貴敏）

國民黨立委洪孟楷、李貴敏近日陸續在臉書PO文，隔空向行政、立法部門喊話，希望能加速「跟蹤騷擾防治法」的設置，以免再次發生女性遭不當跟蹤騷擾，甚至因此遇害的悲劇。李貴敏還在文中直指這是典型的官僚殺人，不幸遇害的曾女曾兩度向警方求救，卻因為現行法令難以申請保護令，才會導致慘劇發生，「明明朝野立委都支持，為什麼就是不讓法案通過？從上次台南女大生命案，到曾小姐的慘劇，不都是典型的『官僚殺人』？」

根據《聯合新聞網》報導，警政署回應，由於現階段提出的草案版本皆源自於婦團，內容從鄰里檢舉到網路酸民，可以說是無所不管，恐怕會讓警方被扣上「查水表」的惡名，也有侵害人權的疑慮，因此希望法案能聚焦在戀愛追求衍生的性別暴力行為，這才是立法的初衷；不過，警政署提出的版本則遭民團批評太過狹隘，行政院政務委員兼發言人羅秉成11日表示，目前雙方認知落差很大，後續會再找更多專家學者諮詢，最快立法院下個會期就能提出。

▲▼警政署回應有關國民黨立法委員林為洲等召開「跟騷保護、love於守護」。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲警政署認為跟騷法涵蓋內容太廣，恐怕會有侵害人權的疑慮。

事實上，立法院內政委員會、衛環委員會上月18日聯席審查「糾纏行為防制法草案」等15案，內政部報告指出，糾纏（跟蹤騷擾）是針對特定被害人反覆持續的騷擾，據研究，有45.9％個案受反覆持續騷擾時間達1年，有24.9％個案時間達3年，與單次、隨機的跟蹤或騷擾行為特性有別，具有初期危險低、存續時間長的特性。

報告中提及，因此相關法案研訂原則方向有4項，包括糾纏行為（跟蹤騷擾）犯罪化、聚焦性別暴力案類、補充現行法令不足，並納入跨部會合作機制。

當時民進黨立委羅美玲在質詢時批評，去年10月13日內政部提出草案版本，函報行政院之後，至今仍沒有動靜。內政部次長陳宗彥說明，目前行政院還在審查階段，因《跟騷法》涉及眾多部會及司法院，需要通力溝通、合作，此外，內政部已於2019年推行「警察機關防治跟蹤騷擾案件計畫」，讓民眾所受保護不因法案研訂期間產生空窗期。

▲屏東黃姓男子涉嫌殺人等罪嫌被警方送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東黃姓男子製造假車禍，擄殺愛慕的曾姓女子。（圖／記者陳崑福翻攝）

國民黨立委魯明哲則表示，目前法規對於跟蹤騷擾案件沒有法源依據，第一線執法人員想幫忙也幫不了，僅勉強可用《社會秩序維護法》、《性騷擾防治法》以及《家庭暴力防治法》，但都有其不足及限制，尤其《社維法》僅裁罰3000元，「罰鍰比超速還低」，而《性騷擾防治法》僅能針對有具體性騷擾的事件做出處置，《家暴法》的對象僅限於親屬，所以還是希望內政部能早日通過修法。

沒想到會議結束不到一個月，屏東縣就發生女性遭愛慕者擄殺的事件。洪孟楷認為，「過去無論藍營的女性民意代表，或是綠營的女性發言人，都有受過不當跟蹤騷擾的報案紀錄，跟蹤騷擾防治法真的應該要盡速推動，內政部不要再拖延了！這個罪犯當然可惡且該死，但社會的防護機制真的應該要更超前部署了！」

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