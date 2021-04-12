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南韓日增600例↑！今起實施「室內佩戴口罩」　違者罰款10萬

▲▼南韓自2/26日開放施打新冠疫苗。（圖／路透）

▲南韓自2/26日開放施打新冠疫苗。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

南韓新冠疫情持續升溫，新增確診人數連3日超過600人。南韓政府12日展開全國性「義務佩戴口罩」防疫措施，針對管制9大民眾聚集場所，未戴口罩民眾將處10萬韓元罰款（約新台幣2500元），違規相關單位將處150萬韓元（約新台幣3萬7000元）罰款，盼能藉此減緩疫情趨勢。

韓聯社報導，新上路的防疫口罩政策將針對建築內的密閉室內空間及所有公共交通工具，包括公車、火車、計程車、飛機、船隻等。室外無法保持適當社交距離聚集性活動也將強制佩戴口罩，包括演出、集會、運動活動等。

南韓行政安全部長全海澈表示，「目前疫情嚴峻，與去年12月第3波疫情走向相似，我們將針對9類高感染風險場所實施管制，包括補習班、宗教、集會及運動場所，加強取締處罰，強制實施防疫政策。」他表示，防疫政策將禁止5人以上私人聚會，關閉人口密集地區的酒吧及夜店，但餐廳、咖啡廳及健身房在遵循防疫規範下，仍可照常營業至晚上10時。

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