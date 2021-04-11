3女深夜搭車騷擾司機！短髮妹飛撲完「開腿跨鮮肉」　離譜畫面曝光

▲女乘客數次飛撲司機。（圖／翻攝《網易新聞》）



記者柯振中／綜合報導

許多人外出喝完酒，會選擇叫車回家，也因此時常發生糾紛。江西一名一名司機3日接到乘客訂單，前往酒吧接人，沒想到3名女乘客上車以後，開始騷擾司機，不斷飛撲進司機的懷裡，還把長腿直接跨到對方的大腿上，離譜的行為全被錄下。

綜合陸媒報導，周姓男子平時開著出租車維生，透過網路接單，再到指定地點載客。不過，他3日深夜進行工作時，卻碰上了奇葩經歷，當時他在長虹大道上接到訂單，前往酒吧載3名女乘客，當時3人都已經喝醉，狀況看起來不太好。

3人上車後，立刻要轉戰其他家酒吧，讓周男瞬間傻眼，忍不住說了句「現在的人可是真會玩，一點都不懂得愛惜自己的身體」。沒想到，車子開了一段時間，副駕駛座的女子突然發起酒瘋，直接倒進周男的懷裡，嚇得周男趕緊把對方推開。

▼深夜載客遭性騷，鮮肉司機超無奈。（圖／翻攝《網易新聞》）



該名女子數度被推開，不但沒有停手，反而變本加厲，直接將一雙長腿跨到周男的大腿上，嚴重影響行車安全，氣得周男立刻將3人趕下車。

不過3人下車以後，沒有支付車資，直接走人，周男意識到自己被性騷擾，因此決定將行車紀錄器的畫面公開。眾多網友看完離譜的行為，也忍不住留言，「看來晚上也不敢出門了」、「女人這樣是自重，男人這樣是非禮」、「如果是男的這樣騷擾女的，估計又要拘留所裡伺候了。」

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