　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

3女深夜搭車騷擾司機！短髮妹飛撲完「開腿跨鮮肉」　離譜畫面曝光

▲▼深夜載客遭性騷。（圖／翻攝《網易新聞》）

▲女乘客數次飛撲司機。（圖／翻攝《網易新聞》）

記者柯振中／綜合報導

許多人外出喝完酒，會選擇叫車回家，也因此時常發生糾紛。江西一名一名司機3日接到乘客訂單，前往酒吧接人，沒想到3名女乘客上車以後，開始騷擾司機，不斷飛撲進司機的懷裡，還把長腿直接跨到對方的大腿上，離譜的行為全被錄下。

綜合陸媒報導，周姓男子平時開著出租車維生，透過網路接單，再到指定地點載客。不過，他3日深夜進行工作時，卻碰上了奇葩經歷，當時他在長虹大道上接到訂單，前往酒吧載3名女乘客，當時3人都已經喝醉，狀況看起來不太好。

3人上車後，立刻要轉戰其他家酒吧，讓周男瞬間傻眼，忍不住說了句「現在的人可是真會玩，一點都不懂得愛惜自己的身體」。沒想到，車子開了一段時間，副駕駛座的女子突然發起酒瘋，直接倒進周男的懷裡，嚇得周男趕緊把對方推開。

▼深夜載客遭性騷，鮮肉司機超無奈。（圖／翻攝《網易新聞》）

▲▼深夜載客遭性騷。（圖／翻攝《網易新聞》）

該名女子數度被推開，不但沒有停手，反而變本加厲，直接將一雙長腿跨到周男的大腿上，嚴重影響行車安全，氣得周男立刻將3人趕下車。

不過3人下車以後，沒有支付車資，直接走人，周男意識到自己被性騷擾，因此決定將行車紀錄器的畫面公開。眾多網友看完離譜的行為，也忍不住留言，「看來晚上也不敢出門了」、「女人這樣是自重，男人這樣是非禮」、「如果是男的這樣騷擾女的，估計又要拘留所裡伺候了。」

►朵法「神級潔面膏」1650元→990元

 
ET快訊
南投無業男搶走71張刮刮樂　「中獎金額」讓網驚呆
快訊／國1驚傳「7車連撞」　塞車回堵5公里
變態男擄殺甜姐兒收押　傳國中就讀「資優班」翻牆偷考卷
桃園民宅驚傳火警　男無呼吸心跳
新北男童「3度偷彈吉他」秒逃　老闆尋人喊話「我教你」暖炸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

3女深夜搭車騷擾司機！短髮妹飛撲完「開腿跨鮮肉」　離譜畫面曝光

自爆收回扣50萬人民幣　他豁出去「醫院領導都參與！」

驚嚇2H！「景區強扣留700名學生」　原因：亂丟大量垃圾

昆山開放台灣人「免費打疫苗」　住上海也可以

列車被大火圍攻「逼停」　高溫延燒車窗...乘客差點被悶烤

防學生考前玩手機　陸中學舉辦「集體砸手機」拿鐵鎚自己行刑！

太魯閣號事故成大陸「交通警示案例」　要求「嚴防施工車侵入鐵路」

司機因「北斗斷線」被罰錢含恨自殺　陸官媒稱「不該背鍋」引眾怒

武漢台胞快閃紀念解封一週年　邀請外界感受重振生機

尖刀快殺到她了！醫生「拿鐵鍬」反敲暴徒　路人以為演電影

邱澤也講冷笑話！鍾欣凌求救：可以抱緊我嗎？　 導演用「平凡」形容Lulu..她傻眼大露背XD

梁文音離婚後首過生日　直播唱一半「哭到狂流淚」：傷都會好的　

惡整！和朋友聯手在媽面前交易　她飆淚怒吼「斷絕母子關係」

觀眾突喊李榮浩！楊丞琳一秒變臉XD　《浪姐2》總決賽唱一半...她感動哭了

陳零九.呼呼首度合體受訪..羞曝「隨時可婚」　一起賣飲料「點名婁峻碩」求真實意見XD

王家梁撞到洗菜斷韌帶被罵翻！親上火線：很多畫面被剪了…隊長出聲力挺

「7個唐寶寶」當花童送上婚戒　新娘轉頭見驚喜秒感動擁抱！

小橘貓害怕停路中「喵一聲遭逮」　員警輕捧安撫...成功幫找新家❤

工程車落軌！李義祥「不敢通報」 第一時間竟叫阿好：肉身擋火車

修杰楷聽鄭元暢「告白賈靜雯」默默皺眉　小綜邀咘咘.波妞上節目..他勸退：你會崩潰

3女深夜搭車騷擾司機！短髮妹飛撲完「開腿跨鮮肉」　離譜畫面曝光

自爆收回扣50萬人民幣　他豁出去「醫院領導都參與！」

驚嚇2H！「景區強扣留700名學生」　原因：亂丟大量垃圾

昆山開放台灣人「免費打疫苗」　住上海也可以

列車被大火圍攻「逼停」　高溫延燒車窗...乘客差點被悶烤

防學生考前玩手機　陸中學舉辦「集體砸手機」拿鐵鎚自己行刑！

太魯閣號事故成大陸「交通警示案例」　要求「嚴防施工車侵入鐵路」

司機因「北斗斷線」被罰錢含恨自殺　陸官媒稱「不該背鍋」引眾怒

武漢台胞快閃紀念解封一週年　邀請外界感受重振生機

尖刀快殺到她了！醫生「拿鐵鍬」反敲暴徒　路人以為演電影

何紹彬、何献凡父子檔合體　推動偏鄉棒球圓夢計畫

7歲嗯哼陪老爸玩衝浪！　半蹲穩站衝浪板不哭…網狂讚王子

企聯射箭／魏均珩開季個人賽4連勝　8戰全勝領寒舍居首

快訊／國1「7車連撞」剩1道通行！塞車回堵5公里　1女受傷送醫

3女深夜搭車騷擾司機！短髮妹飛撲完「開腿跨鮮肉」　離譜畫面曝光

關鍵兩罰奪隊史JHBL首冠　周思璇：為什麼是我

「3星座男」嫁到賺到！不是好男友，婚後卻變成無敵好老公

大專排聯／師大守季軍仍不甘心　水瓶座隊長黃正良續備戰對抗賽

網傳喝果汁幫「精液除臭」！美女專家曝5大口交迷思...小心得病

記者家門前慘遭射殺！2騎士狂轟10多槍　總理震怒要查了

小笨狗～你害我好丟臉！　賴皮不回家引全場大笑圍觀

大陸熱門新聞

26歲人妻胃炸滿雞母皮　醫：這病接吻也會傳染

實習女師壓倒2歲童狂吻！家長看臉頰齒痕氣炸

富人病逝不願火化　竟把弱智男「封棺燒成灰」

58歲阿嬤甜嫁26歲小鮮肉！26年後悲慘現狀曝

MRI完自行爬出發現「3名醫護都在玩手機」

治婦科病　「大師」狂頂女病患下體2分鐘

學生考試前還玩手機　陸中學舉辦「集體砸手機」

陸國產鞋被炒到20萬元　官媒集體開罵：利用愛國心「割韭菜」！

上海交通大學慶祝125週年校慶

新疆貴賓犬掉入「狼撕咬地獄」

上海交通大學慶祝125週年校慶

遭活埋剁手500人圍毆！赴緬甸「淘金」恐怖畫面曝光

小一生被狠戳「20處鉛筆洞」

大陸山寨建築蓋不停　官方終於出手

更多熱門

相關新聞

搭車遭軍人「體液噴腿」！二審判無罪：有用包包擋

搭車遭軍人「體液噴腿」！二審判無罪：有用包包擋

公然對路過女子噴射體液、多次偷拍女性，這種惡狼竟然屢屢逃過法律制裁，最終都獲得無罪釋放！一名女子去年搭捷運時，遭到惡狼噴射精液在腿部，小腿、長裙全都沾到，她決定硬起來蒐證喊告，結果經過1年的官司糾纏，最後判決書下來卻「無罪」，令她對司法徹底失去信心。

月賺9萬嫌不夠用！網怒酸炫耀文　真相反轉

月賺9萬嫌不夠用！網怒酸炫耀文　真相反轉

韓網紅問正妹「出400萬給睡嗎？」被罵爆

韓網紅問正妹「出400萬給睡嗎？」被罵爆

韓執政黨輸到脫褲！女秘書「激動落淚」

韓執政黨輸到脫褲！女秘書「激動落淚」

南韓執政黨補選大潰敗！首爾「由藍翻紅」

南韓執政黨補選大潰敗！首爾「由藍翻紅」

關鍵字：

乘客司機性騷擾喝醉

讀者迴響

熱門新聞

元老級手搖飲消失街頭　7年級爆共鳴：經典

鳳梨：太魯閣不要再捐款給76行者

用賓士封印別人家！車主怒：知道什麼車？

愛犬託夢頭圓符號！媽誕男嬰淚崩

男偶像遭控私生活混亂+染性病

星巴克4／12起連5天買一送一

29歲女被「收回求婚」　網卻罵：妳在扯後腿

即／太魯閣號死亡人數確定下修至49人

媽媽街頭捕獲野生宋慧喬！

恩愛被拉腳！男友：前任被車撞死

小孩偷渡好市多1種食物！媽結帳驚見　老饕：有眼光

停車等女友！大眼妹裸身趴窗誘惑

FB 5億個資外洩！「1秒查」你是否也遭殃

賣掉5張台積電！305萬「All in力積電」網一面倒支持

打開屍袋驚見「妹妹」！禮儀師哭：她好像在告訴我

更多

最夯影音

更多
邱澤也講冷笑話！鍾欣凌求救：可以抱緊我嗎？　 導演用「平凡」形容Lulu..她傻眼大露背XD

邱澤也講冷笑話！鍾欣凌求救：可以抱緊我嗎？　 導演用「平凡」形容Lulu..她傻眼大露背XD
梁文音離婚後首過生日　直播唱一半「哭到狂流淚」：傷都會好的　

梁文音離婚後首過生日　直播唱一半「哭到狂流淚」：傷都會好的　

惡整！和朋友聯手在媽面前交易　她飆淚怒吼「斷絕母子關係」

惡整！和朋友聯手在媽面前交易　她飆淚怒吼「斷絕母子關係」

觀眾突喊李榮浩！楊丞琳一秒變臉XD　《浪姐2》總決賽唱一半...她感動哭了

觀眾突喊李榮浩！楊丞琳一秒變臉XD　《浪姐2》總決賽唱一半...她感動哭了

陳零九.呼呼首度合體受訪..羞曝「隨時可婚」　一起賣飲料「點名婁峻碩」求真實意見XD

陳零九.呼呼首度合體受訪..羞曝「隨時可婚」　一起賣飲料「點名婁峻碩」求真實意見XD

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面