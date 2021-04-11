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日本女性擁投票權75週年　女議員占比「原地踏步」竟低於1成

▲▼ 日本,新冠肺炎。（圖／路透）

▲日本女性參政比例低。（圖／路透）

文／中央社東京11日綜合外電報導

日本女性在75年前的4月10日首度獲准投票，並選出39名女性眾議員，占當年整體眾議員比率約8.4%，相比現在46名女性眾議員占比約9.9%，75年前後並沒有太大的改變。

日本放送協會（NHK）報導，日本昨天迎接女性獲投票權75週年紀念日，由訴求實現男女共同參與的非營利組織等團體舉行一場線上活動，不少女性議員及專家等人與會。

日本在1946年4月10日舉行眾議院大選，這是日本女性首度行使選舉權，同時也首度選出39名女性國會議員，但經過75年，沒想到日本在政治領域的男女差距依舊很大。

由全球各國議員組成的國際國會聯盟（IPU），公布全球193國議會截至今年1月1日止的女性議員占比，在全球各國議會議員席次中，女性平均占25.5%，創歷史新高紀錄。

▲▼東京櫻花盛開、日本櫻花。（圖／路透）

▲日本10日迎來女性獲投票權75週年紀念日。（圖／路透）

●日本女性參政全球排名倒退
不過，反觀日本，眾議院女性議員占比跟前一年同為約9.9%，在全球各國女性議員持續增加的情況下，排名較前一年退後一名，來到第166名。

日本社會學者上野千鶴子在活動上說，即使行使選舉權，但不行使被選舉權就無法增加參選人，也就無法讓女性政治人物增加。

她說，在關於女性的議題堆積如山的情況下，「希望能靠我們的力量踏出改變政治的一步」。

出身長野縣、目前定居沖繩縣的96歲兩澤葉子，回想75年前時21歲首度投下神聖一票時說，投票日當天正好是為了求職到東京的日子，她把比現金更貴重的米都塞進背包裡，然後前往投票所投票。

兩澤說，升小學時正好發生九一八事變（日本稱滿州事變），成長過程除了戰爭外什麼都不知道，就算談到民主主義，「我也很難馬上理解那是什麼」，但有了參政權就能依照自己的方式去行使。

兩澤說，當時不是基於自己是女性所以只投女性候選人，而是自己去確認候選人的想法，因為過去曾被一句「為了東洋和平」欺騙，所以活到戰後的自己，就把驗證話語中的真實含義當成自己的責任，「我親自詢問那些到村裡演說的候選人後，才投下我的第一票」。

兩澤在那之後認識了致力推動婦女參政權運動及提升女性地位的市川房枝，自己也成為女性史研究家，投入撰寫相關書籍。

她從第一次投票以來，75年間從未放棄過投票機會。兩澤說：「世界上還有很多的不平等，但只有這一票是平等的，擁有可以決定自己日常生活及未來的寶貴一票，卻要放棄的話，我想就是自我否定。」

▲▼日本在1946年4月10日舉行眾議院大選，這是日本女性首度行使選舉權，同時也首度選出39名女性國會議員。（圖／取自維基百科，版權屬公眾領域）

▲日本在1946年4月10日舉行眾議院大選，這是日本女性首度行使選舉權，同時也首度選出39名女性國會議員。（圖／取自維基百科，版權屬公眾領域）

●日本逐步開放男女參政權
日本從明治22年（1889年）允許繳納一定稅額以上的男性擁有參政權，隨後在大正14年（1925年）廢除納稅額限制，開放所有男性都享有參政權。

女權推動者市川房枝等人在大正時代創立新婦人協會，持續要求平等給予婦女參政權，最後獲同意時，已是二次大戰結束後的昭和20年（1945年）12月。

日本1946年4月10日舉行的眾議院大選，成了首度開放女性投票的一場選舉，並首度選出39名女性國會議員。回顧這場選舉投票率，女性雖然僅有66.97%，比男性的78.52%低了逾10個百分點，但後來女性投票率逐漸升高。

1969年的眾議院大選，後來成為首位擔任眾議院議長的土井多賀子首度當選，這一年，女性投票率首度超越男性。

不過，75年前當選的39名女性眾議員，占整體眾議員比率約8.4%，相較目前46名女性眾議員占整體比率約9.9%，可說過去75年來，日本女性參政情況並沒有太大改變。

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