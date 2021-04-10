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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯馬再同框！搭手比鄰坐互動熱　柯文哲興致大好展歌喉

記者陳家祥／台北報導

位於台北市萬華的北極府玄天上帝廟，選在4月10日建廟35周年這天，捐贈台北市政府1輛復康巴士。有趣的是，不只市長柯文哲，主辦方還邀來前總統馬英九，促成「柯馬同框」；馬到場時，柯還主動拉椅子邀馬比鄰而坐，雙方互動相當自然。

柯文哲率市府團隊，包含副市長黃珊珊、社會局長周榆修、民政局長藍世聰、交通局長陳學台出席受贈餐會，馬英九則稍晚抵達現場。柯文哲一見馬英九來，便主動示意請馬坐在旁邊，還幫忙拉椅子讓馬坐下；就坐後，馬英九拉著柯並指著黃珊珊笑著說話，互動相當自然。

柯文哲致詞時說，廟方今天捐贈了1輛康復巴士回饋社會，也帶動各界繼續樂捐、響應社會公益，北市府要非常感謝，「代表所有台北市民向北極府玄天上帝廟表達萬分感謝，謝謝你們的善舉，讓台北市的無障礙運輸又往前邁進了一步」。

▲▼馬英九、柯文哲同台。（圖／記者陳家祥攝）

▲馬英九、柯文哲同台。（圖／記者陳家祥攝）

柯文哲說，目前台北市有328輛小型康復巴士，平均每月服務趟次5.5萬趟次，這服務給很多身心障礙朋友很大幫忙，民間善心團體的捐贈，給了身障朋友最直接的幫助，也是我們國內公益團體樹立良好的榜樣，這次獲得捐贈，北市府一定會做最有效率的使用，讓台北成為友善城市。

馬英九致詞時則表示，去年台灣對大陸順差1450億美金，對美國只有179億；他感慨，過去推動兩岸交流被民進黨罵親中賣台、舔共，「現在他們舔得比我還厲害啊，怎麼沒人罵呢？實在很不公平」。

馬英九無奈表示，一有什麼事，他就被拉出來當擋箭牌，這段時間更被冠上「馬維拉」綽號；他笑說，「從小到大第一次有這種非常洋的名稱」。而坐台下的柯文哲聽到馬英九說「馬維拉」時，忍不住大笑。

馬英九致詞結束後，廟方安排讓馬向參與餐會的民眾致意，柯文哲則是上台高歌給；或許是因為心情大好，柯文哲一連唱了「堅持」、「愛拚才會贏」等招牌曲，大展歌喉。面對記者詢問怎麼沒有邀馬英九一起唱歌？柯僅笑說不要啦，便搭上坐車離去。

▲▼前總統馬英九、台北市長柯文哲出席「北極府玄天上帝 聖誕暨建廟三十五週年慶平安餐會」。（圖／記者陳家祥攝）

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