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馬英九自曝是春秋名將趙奢後代　期勉馬趙兩姓未來繼續合作

▲▼前總統馬英九、前總統府資政趙守博出席「天水獎第二屆傑出宗親頒獎典禮」。（圖／記者林銘翰攝）

▲前總統馬英九、前總統府資政趙守博出席「天水獎第二屆傑出宗親頒獎典禮」。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

前總統馬英九10日自曝，自己是春秋戰國時期名將趙奢的後代，趙奢曾受封馬服君，於是族人便改姓為馬，「趙、馬原來是一家人」，希望未來馬、趙兩姓能夠繼續合作，還笑說自己的三姐夫就是姓趙，「這是我們合作的具體表現」。

中華趙族宗親總會10日上午於三軍軍官俱樂部舉辦「天水獎第二屆傑出宗親頒獎典禮」，與會者包括馬英九、前總統府資政趙守博、全國商總前理事長張平沼、公平會前主委趙揚清、陸委會前副主委趙建民等人。

馬英九在致詞時表示，「各位看到我一定會問，你又不姓趙你來幹嘛？」，並且開玩笑地說他確實不姓趙，自己除了有一個姐夫姓趙以外，跟姓趙沒什麼瓜葛，但是卻與趙姓有很深的淵源。

▲▼前總統馬英九、前總統府資政趙守博出席「天水獎第二屆傑出宗親頒獎典禮」。（圖／記者林銘翰攝）

▲前總統馬英九。（圖／記者林銘翰攝）

馬英九指出，馬姓在古時候姓趙、在春秋戰國時期也姓趙，春秋時代有五霸，秦國跟趙國都是五霸之一，趙國有一個名將叫做趙奢，曾經打敗過秦國、很會作戰，因此被趙王封為「馬服君」。

馬英九說，當時的族人覺得很榮幸，因此紛紛改姓為馬，「幾乎姓馬的漢人原本都姓趙」，馬姓在五胡亂華時遷到江西，自己的家族則又再遷移到湖南、台灣。

馬英九說明，至於在台灣的馬姓，一般公認的祖先是東漢名將馬援，他在法務部長任內，曾經造訪苗栗通霄的馬家庄祠堂，看到堂號寫著「扶風」大驚失色，因為家中祖先牌位就寫著「扶風馬氏」，而扶風就是馬援的故鄉，馬援的祖先就是姓趙。

▲▼前總統馬英九、前總統府資政趙守博出席「天水獎第二屆傑出宗親頒獎典禮」。（圖／記者林銘翰攝）

▲前總統府資政趙守博。（圖／記者林銘翰攝）

馬英九也提及，早年他在中央黨部任職時，曾經跟團到美國參與祈禱早餐會，時任台北市議員的中廣董事長趙少康也同行，他在洛杉磯邀請趙少康一起到馬氏宗親會祭祖，儘管趙少康先是回應「我又不姓馬」，但到了現場看到馬援的畫像和家譜，才恍然大悟「馬姓原先是趙姓」。

馬英九認為，趙姓在華夏文化的發展當中，貢獻是受到大家公認的，宋朝皇帝趙匡胤過去尊文從儒、休戰養息、表彰結義、興學愛民，趙氏後代一定要努力發揚先人成果，一起開創最好的表現。

馬英九笑說，馬、趙兩姓在2300、2400年前是一家人，自己至今都沒有忘記，希望未來馬、趙兩姓繼續合作，「像我的三姐夫就是姓趙的，這是我們合作的具體表現」。

▼前總統馬英九、前總統府資政趙守博。（圖／記者林銘翰攝）

▲▼前總統馬英九、前總統府資政趙守博出席「天水獎第二屆傑出宗親頒獎典禮」。（圖／記者林銘翰攝）

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