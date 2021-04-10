柯答「愚人的問題」　苗博雅嗆：蘇貞昌若這樣民眾黨也覺得好棒？

▲台北市議員苗博雅就是否贊同核四商轉問題質詢柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

台北市議員苗博雅9日於議會質詢問市長柯文哲「同不同意核四商轉？」但卻遭反擊「愚人的問題，智者無法回答」。對此，苗博雅當晚在臉書發文開嗆，若民眾黨立委在立法院質詢時，遇到行政院長蘇貞昌這樣回答，不知是否還會覺得蘇院長好棒？

苗博雅指出，柯文哲有個習慣「遇到自己不想回答、答不出來的問題，就會說『愚人的問題，智者無法回答』」，這招玩過好幾次，歷史新聞都查得到，用影射別人是愚人，白色力量的信眾就自然高潮，護航起來特別帶勁。

不過，苗博雅認為，這招玩久了，新鮮感會疲乏，而且這也不是從政的正道，一個政治領袖，面對三十萬公民連署的公投題目，不敢說同意，也不敢不同意，還斥之為愚人的問題，這更是重傷政治領袖的信用。

苗博雅舉例，如果蘇貞昌遇到民眾黨立委質詢，不會回答，卻說「愚人的問題，智者無法回答。」民眾黨立委會不會覺得蘇院長好棒？人民會覺得這是好傲慢還是好棒棒？

苗博雅強調，真正的智者，不論什麼問題都可以勇敢回答。同意、不同意、不知道、不清楚、還沒決定，都是答案。不會回答，卻推託說問題不好的，只是裝神弄鬼的假智者、冒牌貨罷了。

針對核四議題，苗博雅9日於議會上要求柯文哲告訴市民是同意還是不同意？投廢票也可以。但柯文哲卻說，自己不忌諱在這地方講，「這國家要有理性務實的討論態度」，所以公投是討論不是去投票，你都不曉得在討論什麼。

柯文哲甚至動怒，「我無法回答愚笨的題目」，直言整個國家陷入意識形態的爭論，從來沒有人可以回答這國家到底從哪個方向去，國家是需要理性務實討論這題目，不只核四，還有藻礁也是。

苗博雅批評柯文哲，一面說自己的態度很清楚，一面又無法從「同意、不同意、不知道」裡面選出答案，這樣的態度是清楚在哪裡？她諷刺，直言敢言的柯醫生，狂掃80萬票，首鼠兩端的的柯市長，險勝3000票；政治不難，找回初衷而已。相信真正的智者，一定能夠看得懂。