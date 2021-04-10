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推銷南投青梅　柯文哲：台北市要做台灣的櫥窗

▲▼ 2021南投梅子節推廣活動-柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯文哲出席南投梅子節推廣活動。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

南投縣信義鄉有全台產量最高的手採青梅，為了讓台北市民品嘗到天然的好滋味，信義鄉農會在4月10日到11日於建國假日花市舉辦展售活動。市長柯文哲表示，慢慢台北市要成為整個台灣、甚至全世界的櫥窗，跟全國縣市、世界各國合作，共同推展在地的特色文化或美食。

柯文哲致詞時表示，1983年建國假日花市就開辦，到現在快40年，這是台北市政府規畫一個場域給中華花卉園藝文教基金會、全國假日花市自治會，通力合作，地點很好，旁邊有大安森林公園也有捷運站，交通上還算方便，大概算一算，每個周末2天下來大概會有3萬人來這裡。

▲▼2021南投梅子節推廣活動-邱佩琳,柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

「這地方有賣農產品、花卉，還有玉市、藝文產品，特別它是在市中心，變成都市的花園，是一個特殊景觀。」柯文哲說，今天的主角是南投縣信義鄉的青梅，這當然是一個在地的特產，台北市做為台灣的櫥窗，最近也拜訪各國駐台灣的使節，希望跟他合作，每個國家把它的特色文化在台北展現；同樣的，也跟各地縣市政府講，台北市是一個最好的櫥窗，有好的農特產品可以來展示。

柯文哲說，現在所謂的線上線下，意思就是上網看一下資料，有時候就會到現場參觀，就好像台北市有三大休閒農業場，竹子湖的海芋季，在這邊擺海芋你看一看，真正目的是希望你到陽明山看海芋田。另外，5月的繡球花季，白石湖的草莓、貓空的茶葉等，也是同樣的概念。

柯文哲表示，慢慢台北市要成為整個台灣、甚至全世界的櫥窗，建國花市更是整個台灣所有農會的櫥窗，今天舉辦這活動當然是希望大家共襄盛舉買一些信義鄉的青梅。

▲▼ 2021南投梅子節推廣活動-柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

共同出席活動的信義房屋創辦人周俊吉表示，南投縣經歷921大地震、桃芝颱風等，信義房屋投入公益，發放獎助學金，讓很多遭逢變故的的孩童在教育上無後顧之憂；此外，也協助信義鄉很多學校建置軟硬體設備，也因此跟信義鄉的教育界建立很密切的關係。

周俊吉說，歷年來信義鄉農會都會到台北展售農產品，有時候銷售狀況不好，今年信義房屋就先認購超過500箱的青梅產品，也希望能拋磚引玉，帶動更多人來購買信義鄉優質的農產品。

政大校長郭明政則說，台灣是美好的，我們一定要跟台灣的原鄉、農村有更多的結合，甚至要向他們學習，過去參訪信義鄉農會印象深刻。而政治大學特別提出50+1社會企業，其帶師生、校友，每50個都市人能挺一個農民，如此就可以一起守護大地。

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