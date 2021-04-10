去年對大陸貿易順差1450億美元　馬英九：民進黨舔得比我還厲害啊

記者陳家祥／台北報導

位於台北市萬華的北極府玄天上帝廟，選在4月10日建廟35周年這天，捐贈台北市政府1輛復康巴士。有趣的是，不只市長柯文哲，主辦方還邀來前總統馬英九，促成「柯馬同框」。馬英九致詞時說，2020年台灣對大陸貿易順差1450億美金，對美國僅179億，大嘆過去推動兩岸交流時被民進黨罵舔共，「現在他們舔得比我還厲害啊，怎麼沒人罵呢？」

馬英九致詞時表示，玄天上帝聖誕及建廟35周年，在地方上是件大事，尤其是主委幾十年來在地方是貢獻良多，許多的地方組織上都有他的角色，關懷弱勢、幫助貧困，已經是他多年從事的工作。

馬英九笑說，主委小時候家境不好，所以非常了解當宮廟能募到錢，一定要用在刀口上，因此他把木到的錢捐作公益，包括每一年定期給貧困人士捐贈白米、舉辦國中國小清寒獎助學金、低收入戶歲末冬寒也有其他救濟，「真是扮演我們台北市民肩的社會局！」

接著馬英九回億，陳水扁市長任內募到40輛復康巴士，當時他發宏願，離職的時候要變成120輛，結果做到了；他還笑說，快要離職的時候還差幾輛，自己也掏腰包捐了2輛、把它湊足，「不然傳出去很沒面子」。

▲馬英九、柯文哲再次同台。（圖／記者陳家祥攝）



而來到地方信仰中心，馬英九不免俗要為台灣祈福一下。馬表示，要拜請玄天上帝兩件事情，「風調雨順颱風小，沒有颱風就缺水，所以颱風小一點；國泰民安出口多，台灣一出口多經濟就繁榮了」。

但一談到經濟、貿易等關鍵字，馬英九如開關被打開一般，話鋒一轉表示，去年2020年，台灣出口增加很多，對大陸的順差有1450億美金，對美國只有179億，跟大陸的貿易順差是美國的7.8倍。他感慨，當時推動兩岸交流，只要跟大陸貿易一增加，就被民進黨罵親中賣台、舔共，「現在他們舔得比我還厲害啊，怎麼沒人罵呢？實在很不公平」。

馬英九無奈表示，一有什麼事，他就被拉出來當擋箭牌，這段時間更被冠上「馬維拉」綽號；他笑說，「從小到大第一次有這種非常洋的名稱」。

馬英九表示，實際上來講，我們跟大陸貿易增加，尤其在蔡總統任內增加非常多，這就是經濟規律就是如此，為什麼對大陸貿易會增加這麼多，可是它的新南向卻不是很成功，甚至比我們那時候做得還要差？就是因為貿易規律就是這樣。最後馬說，希望台灣經濟能更好，這樣國民所得可以增加，大家才可以過更好的生活。