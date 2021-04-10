信義房屋力挺南投信義鄉逾20年　助在地青梅文化推廣

▲信義房屋秉持「信義人助信義鄉」精神，以實際行動力挺超過20多年，同時協助在地青梅文化推廣。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者蒲世芸／採訪報導

信義房屋創辦人周俊吉親自手作青梅DIY，看起來完全不輸給專業。力挺信義鄉超過20年，周俊吉10號也現身建國花市參與2021南投梅子節活動，為信義鄉農會推廣在地青梅。周俊吉說，「歷年來信義鄉農會都會來臺北這邊展售農產品，過去因為受到疫情影響，銷售情況沒有這麼好，所以今年我們就先認購了五百多箱的青梅產品，希望能夠拋磚引玉，帶動更多人願意來認購信義鄉優質的農產品。」

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▲信義房屋創辦人周俊吉提到，921大地震重創南投縣信義鄉，信義房屋隔年就成立「信義至善獎助學金」希望能幫助生活遭逢巨變的孩子們繼續就學。（圖／記者謝盛帆攝）

周俊吉提到自己跟信義鄉的淵源很深，1999年921大地震重創南投縣信義鄉，信義房屋隔年就成立「信義至善獎助學金」希望能幫助生活遭逢巨變，南投信義鄉的小朋友們繼續就學。周俊吉進一步補充說，「我們資助家裡有變故單親的孩子，有些小朋友甚至雙親都不在了。希望能透過這樣的小小舉動，讓孩子們能夠念書念到高中。其中包括信義鄉很多學校，當時有20所中小學，有一些學校的設備或者是軟硬體遇到了困難，我們也會去協助。所以長期以來就跟信義鄉的教育界，建立很密切的關係。」

▲臺北市長柯文哲也到場力挺信義鄉農民，同時親自體驗醃製青梅過程。（圖／記者黃克翔攝）

不僅如此，臺北市長柯文哲也來到現場，力挺信義鄉農民們。除了親自體驗醃製青梅過程，瀏覽攤位青梅相關產品時，更是看得入神。柯文哲說，「今天的主角是南投縣信義鄉的青梅，這是臺灣在地很優質的特產。今天舉辦這個活動，很希望大家能一起共襄盛舉，買一些信義鄉的青梅。」柯P鼓勵民眾可以多多用行動來支持農民，產官學界都力挺，就希望在地農民的用心，能更被廣為看見。政大校長郭明政補充說，「臺灣是美好的、豐碩的，但是我們常常沒有看到，也沒有體驗到，尤其在都會區的人，更是常常離開我們美好的一面，離的很遠。所以我們一定要跟臺灣的原鄉還有臺灣的農村，有更多的結合及互動。」

▲政大校長郭明政鼓勵學生，可以更多認識在地原鄉和農村，體驗臺灣的美好。（圖／記者謝盛帆攝）

因為理念相同，信義房屋今年暑假將攜手政治大學前進信義鄉，舉辦英文夏令營，以實際行動參與社會服務與公益。在齊心一致努力下，攤位人潮絡繹不絕，從購買脆梅到協助學童，秉持信義人助信義鄉的精神，期待能拋磚引玉，為社會盡一份心力。

▲2021南投梅子節吸引許多民眾前來攤位參與和購買。（圖／記者謝盛帆攝）