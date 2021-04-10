波音737 MAX又出包！疑電路有問題...16家航空公司停飛90架

▲16家航空公司決定暫時停飛波音737 MAX機型。（圖／路透）



文／中央社

美國飛機製造商波音公司今天表示，已建議營運波音737 MAX飛機的16家航空公司解決「可能出現的電路問題」。波音最暢銷的737 MAX機型再度遇挫，傳全球約有90架受影響。

法新社報導，波音公司（Boeing Co.）提到737 MAX客機有電路問題，但並非所有飛機都有疑慮後，大型航空公司開始暫時不讓MAX客機投入服務。

波音表示，可能的問題需要經過「驗證解決，以證明電路系統的一個零件有足夠的接地迴路」。電路系統必須接地，才能避免超載導致嚴重故障。

路透社報導，主管機關表示，新的問題與備用電力控制系統內部的接地有關。聽取簡報的消息人士說，全球約有90架飛機受到影響。

最新問題可能造成的衝擊似乎不大，但波音股價今天仍下挫1.0%，報252.36美元。

投資網站Briefing.com表示，波音大客戶西南航空公司（Southwest Airlines）預期受到的衝擊不大，這個消息令人鼓舞，「但再度打擊顧客與投資人對波音的信心」。

印尼獅子航空（Lion Air）與衣索比亞航空公司（Ethiopian Airlines）接連發生致命空難造成346人死亡後，波音737 MAX客機遭全球停飛20個月，去年11月中終於重返天際；在航空業開始從2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情中復甦之際，波音最近宣布接到100架737 MAX訂單。

波音發言人表示，波音是在「一般建造活動」時發現飛機生產出現這個最新問題。

發言人說，現在討論解決問題需要花多少時間還「太早」，「可能需要好幾小時或好幾天」，才能讓波音737 MAX恢復服務。

波音沒有提及受波及的航空公司，也沒有提供受影響的明確飛機數量。

美國聯邦航空總署（FAA）發言人表示，波音是在昨晚向FAA通知這個問題，「FAA正在與航空業者和波音聯繫，將確保問題獲得解決。乘客應該詢問航空公司關於航班取消或延誤確切消息。」

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