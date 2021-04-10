3歲男童「家裡撿到槍」…射死8月大弟弟！屋內4大人竟沒報警

▲ 8月大男嬰竟遭哥哥擊中喪命。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國不斷傳出槍枝暴力案件，德州日前更發生一起悲劇，休士頓一名3歲男童日前在家中撿到一把槍，隨手把玩了起來，未料不慎開槍擊中出生僅8個月的弟弟，導致嬰兒腹部中彈，送醫不治，事件曝光後震驚社會。

休士頓警察局（HPD）於當地時間9日在推特發文指出，當地一棟民宅發生兒童槍擊事件，受害者於上午近11時送醫後宣告死亡。

初步調查顯示，擊中嬰兒的是一名3歲男童，無意間在家中發現一把槍，意外釀成悲劇。警方後來證實，男童與死去的嬰兒是親生兄弟，且案發時屋內還有4名成人，卻沒有人報警，由其中2人將嬰兒送醫。調查人員最初遍尋不著肇事槍，最後在他們將嬰兒送醫的車上找到。

HPD助理警長貝姆布里奇（Wendy Baimbridge）呼籲，「我們想藉此懇求所有父母和監護人，不要讓家中任何人接觸到你們的槍枝。把槍鎖起來，有很多方法可以安全存放槍枝。請為這個家庭祈禱，這是一起悲劇性的事件。」他也提到，調查人員及檢方仍在商討是否對此案提出任何指控。

HPD commanders & PIO are en route to the shooting of a child, reportedly at an apartment at 3130 Crestdale Dr near Kempwood in west Houston.



The child was brought to a hospital at 921 Gessner Rd about 10:55 am & pronounced deceased.



No other info at this time. #hounews pic.twitter.com/rbOaVrbrya — Houston Police (@houstonpolice) April 9, 2021

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