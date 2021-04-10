牧場連10年出現無名男屍…每年至少3具！　主人曝「沒女性」真相

▲犯罪集團方便辨識販運人口的彩色手環被隨意丟棄在德州邊境。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

美國一名男子在德州擁有一片牧場，但他每年都會在這片牧場發現至少3到4具屍體，而他的鄰居更曾發現近10具。原來這片位於美墨邊境的牧場，是許多非法移民來到美國的必經之路之一，而死在這裡的通常都是男性，原因是婦女跟兒童更容易申請庇護。

來自德州的牧場主人瓊斯（Whit Jones）向《福斯新聞》表示，他在過去10年裡，每年幾乎都能在自己的牧場裡發現3至4具男性屍體，他的隔壁鄰居甚至能找到近10具。這些屍體都是那些準備到美國尋求新生活的單身男性。

瓊斯指出，這裡位於美墨邊境，很多非法移民都會從這裡經過，「我們幾乎不會看到婦女或孩童，因為這些人更有資格獲得庇護，不必冒險走這趟路。」但越來越多的男性屍體出現，也讓牧場周圍瀰漫著恐懼的氛圍。

It is believed the bodies belong to single men seeking a new life in the US 由 Yahoo News Australia 發佈於 2021年4月9日 星期五

根據統計，今年3月美墨邊境的非法移民人數激增70％，達17萬2331人，創下15年來新高；而在邊境遭到拘留的孤兒人數也達到1萬8663人。

美國邊境管理局（CBP）指出，自去年10月開始的這6個月以來，非法跨境遭逮捕的人數已接近57萬人，比前一年同期增加24％。加上無人陪伴的兒童與帶著年幼子女的家庭，都能夠被允許留在美國，替拜登政府帶來更大的政治和社會問題。

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