哈利梅根官網緬懷菲利普親王　「震撼專訪」首播時他剛動心臟手術

▲ 哈利與梅根在官網為菲利浦親王哀悼。（圖／翻攝自archewell）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國菲利普親王（Prince Philip）9日與世長辭，享耆壽99歲。他的孫子哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）稍早於官網發表聲明，向菲利普親王致敬。這對夫妻宣布卸下公職後移居美國，是否會回英國奔喪格外引起外界關注。

薩塞克斯公爵夫婦2020年創立非營利組織Archewell，聽聞菲利普親王死訊後，官網首頁撤下所有連結與選單，僅留下深色背景並簡短聲明表示，「緬懷愛丁堡公爵（Duke of Edinburgh）殿下（1921-2021）。感謝您的貢獻，我們會非常想念您。」

▲ 女王伊莉莎白二世與菲利普親王於哈利與梅根的婚禮。（圖／達志影像）

哈利與梅根約一個月前接受美國知名主持人歐普拉專訪，大爆王室秘辛，包括王室成員在梅根滋生自殺念頭時沒有提供幫助、對他們的兒子亞契膚色感到擔憂等等。這段2小時的訪問有如震撼彈，首播時菲利普親王正因心臟手術住院。薩塞克斯公爵夫婦一名友人事後透露，若菲利普親王在節目預計播出當天過世，專訪便不會播出。

菲利普親王喪禮相關安排尚未公布，哈利可能返國奔喪，但梅根目前懷有第二胎，是否隨哈利前往還是未知數。根據英國現行規定，自國外入境者須接受10天隔離。親屬病故者若在隔離第5天檢測呈陰性，便可提前解除隔離。但哈利身分特殊，可能不受上述規範限制。

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