休假一週爽領七千元　Pwc懇求員工：別來上班了

▲休假時數累積過多，擔心未來員工離職時恐負擔大筆費用，不少公司祭出獎勵，希望員工能主動休假。（圖／路透）



實習記者陳妙津／綜合報導

受到新冠疫情影響，出外旅遊機會有限，加上擔心丟了飯碗，許多企業員工的休假時數不斷累積，如今美國部份企業為了說服員工主動休假，紛紛祭出不少獎勵，例如知名的資誠聯合會計師事務所（PwC）更端出現金獎金，而Google等雇主則給申請休假的員工更多假期。



據《華爾街日報》報導，PwC將給申請休假完整一周的美國員工250美元獎金（約台幣7109元）,每年最多給1000美元。PwC美國董事長萊恩（Tim Ryan）表示，為了讓員工休假，公司已經使出各種辦法，選擇給獎金實在是別無他法了，「我們想向大家證明我們沒在開玩笑，經濟獎勵確實能有所幫助。」這



這項充滿創意的獎勵措施也反映了公司管理階層的擔憂，因為過去一年受到新冠疫情影響的員工大多在家工作，大部分人擔心被辭退，都不會選擇休假，累積的休假時數若在離職前沒有用光，公司就必須將假期轉化為金錢付給員工，這可能會演變為一筆公司的沉重負擔。



員工培訓和領導力發展公司third factor執行長詹森（Dane Jensen指出，而且在遠距工作時，休假同事很少的情況下，擔憂生計或老闆看法的勞工也可能因同儕效應而不願休假，「就像是囚犯困境一樣，大家想的是，如果只有我休假的話，公司裡會怎麼看我？」