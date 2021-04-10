名額有限！北市今年唯一聯合婚禮6月登場　4月12日開放報名

▲台北2020年聯合婚禮。（圖／北市府提供，下同）

記者蘇晏男／台北報導

台北市2021年唯一一場聯合婚禮，將於6月5日在花博公園舞蝶館舉辦，婚禮主題訂為「幸福相伴 Show愛台北」，報名時間自4月12日上午10時起至4月19日止，採線上報名，凡在北市設籍或就學、就業的準新人，皆可報名，但因場地空間有限，受理報名名額60對，備取10名。

北市民政局指出，今年的聯合婚禮特別結合北市觀光巴士，將規劃婚禮專有路線讓新人體驗，於婚禮當天化身成新人婚禮禮車，並結合台北婚紗攝影商業同業公會的支援，精選3家婚紗攝影與西服品牌，提供新人特定款式的優惠租借方案，讓準新人輕鬆完成終身大事。

另外，民政局將送給每對新人實用新婚家電好禮，同時提供愛麗生醫療集團免費月子中心10天等抽獎好禮，期盼新人的新婚生活帶著市府滿滿的祝福，幸福相伴。今年有結婚計畫的朋友們，歡迎一起來參加喔!

民政局提醒，報名成功的準新人，需在正式入選名單公布後到婚禮活動當日前，至戶政事務所完成結婚登記。相關活動訊息以及結婚登記規定都在台北市聯合婚禮專屬網站上公布，或可電洽民政局人口政策科，電話：1999(外縣市；02-27208889)轉1906洽詢。

民政局也補充，若屆時為因應新的疫情變化或防疫規範，將會依照防疫需要，適時調整婚禮形式、場地、分批辦理或取消辦理，以避免大型群聚活動，威脅公共衛生安全。