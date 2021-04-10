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「讓愛看得見·你我來實現」　傳愛公益活動正式啟動

▲2021上海「讓愛看得見·你我來實現」傳愛公益活動記者會。（圖／主辦方提供）

▲2021「讓愛看得見·你我來實現」傳愛公益活動記者會。（圖／主辦方提供）

記者趙禕／上海報導

過去一年多來的疫情不但影響了很多人的生活，也阻隔了兩岸長期頻繁的文化交流，疏遠了彼此的距離；為此，由中華文化教育暨體育交流促進會倡議，並與上海市台胞服務中心、上海小熒星藝術團、上海市普陀區蘇州河文化藝術節組委會共同舉辦這場「讓愛看得見·你我來實現」傳愛公益活動，讓海峽兩岸的音樂、合唱愛好者用歌聲傳遞美好的祝願，再次搭起友誼的橋樑。活動從今天起正式啟動。

▲▼「兩岸快樂小天使」前往上海，上海小熒星藝校小朋友在華亭賓館門口迎接。（圖／記者陳政錄攝）

▲上海小熒星成員在飯店門口迎接由台灣東森慈善基金會主辦的「兩岸小天使」台灣小朋友。（圖／記者陳政錄攝）

在疫情之前，海峽兩岸每年都有許多音樂團體、社團和學校的交流往來，包括由台灣東森慈善基金會主辦的「兩岸小天使」交流活動，透過天真無暇的小朋友交流互訪，傳遞兩岸和平的歌聲。但是新冠疫情給兩岸人員往來設置了障礙，打斷了彼此相互認識、了解和溝通的管道。不過歌聲的傳遞無遠弗屆，可以讓兩岸的人們同唱一條歌、共享一份情來維繫這份愛的傳遞。

▲小熒星藝術團透過歌舞表演，敘述上海城市變遷。（圖／記者趙禕攝）

▲小熒星藝術團透過歌舞表演，敘述上海城市變遷。（圖／記者趙禕攝）

本次活動選擇了由台灣著名音樂人洪順齊、賴家慶和王溪泉共同創作的《讓愛看得見》，經過李宏葳重新編曲，呈現出一首旋律柔和、溫暖，讓人心中充滿對未來美好生活無限期盼的憧憬。

今天的啟動儀式在上海小熒星藝術團的歌舞表演中展開，由上海市台辦王立新副主任、上海市普陀區委常委魏靜、上海市普陀區文化和旅遊局副局長馬力、上海台商子女學校校長陳俊男、上海廣播電視台副總編輯徐浩、上海小熒星藝校總校長沈瑩、主持人金煒、豆豆共同點燈啟動。

▲上海小熒星藝術團。（圖／記者趙禕攝）

▲上海小熒星藝術團。（圖／記者趙禕攝）

目前已經有新北莊敬高職、基隆信義小學、江蘇蒼梧小學、宜蘭南澳中學、新竹尖石鄉部落孩童、加拿大白愛恩家庭、上海快樂小馬合唱團……等眾多團體參與這項傳愛公益活動。活動方接下來還將在上海知名地標組織幾場快閃演出，讓更多人參與這場傳遞愛的活動。

從今天起到6月20日，有興趣參與活動的海峽兩岸學校、團體、企業或音樂愛好者，都可以自行拍攝MV上傳主辦方的官方平台報名，入選優秀團隊還有機會在2021年8月下旬參加海峽兩岸合唱團網路音樂會，兩岸合唱團同屏表演，共唱“讓愛看得見”。
 

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