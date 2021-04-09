上海取代香港成「高端生活成本最高城市」　台北超越新加坡登第5名

▲上海外灘。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

瑞士寶盛銀行（Julius Baer）9日發布「2021年全球財富和高端生活報告」，根據全球高端生活指數，上海從第二名升為第一名，取代香港成為全球高端生活成本最高的城市，東京及香港分列第二、第三。此外，去年名列第八名的台北，今年爬升至第五名，取代了新加坡。

報告指出，亞洲地區為全球生活成本最昂貴的地區，部份原因是亞洲迅速從新冠疫情的大流行中復甦，相較之下，美元、加元及拉美貨幣大幅貶值，使美洲成為生活成本最便宜的地區。

▼台北信義區。（圖／記者李毓康攝）



對於上海生活成本超越香港，寶盛銀行亞太區研究部主管Mark Matthews表示，以美元計算，上海去年物價上升了6%，全球平均只上升1%，香港的物價則持平，同時，上海的商務艙機票、酒店價格也都大幅升高，是上海生活成本超越香港的主因。

「2021年全球財富和高端生活報告」涵蓋全球25個主要城市，透過追蹤20種高端商品和服務的價格，制定高端生活指數，評估這些城市高端生活的成本。根據排名，2021年高端生活成本最高的前10名城市依序為上海、東京、香港、摩納哥、台北、蘇黎世、倫敦、巴黎、新加坡、紐約。

▼香港中環。（圖／路透社）