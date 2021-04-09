　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

上海取代香港成「高端生活成本最高城市」　台北超越新加坡登第5名

▲上海,新冠肺炎,新冠病毒,口罩。（圖／路透社）

▲上海外灘。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

瑞士寶盛銀行（Julius Baer）9日發布「2021年全球財富和高端生活報告」，根據全球高端生活指數，上海從第二名升為第一名，取代香港成為全球高端生活成本最高的城市，東京及香港分列第二、第三。此外，去年名列第八名的台北，今年爬升至第五名，取代了新加坡。

報告指出，亞洲地區為全球生活成本最昂貴的地區，部份原因是亞洲迅速從新冠疫情的大流行中復甦，相較之下，美元、加元及拉美貨幣大幅貶值，使美洲成為生活成本最便宜的地區。

▼台北信義區。（圖／記者李毓康攝）

▲▼霧霾,空氣汙染,台北101,信義區,空汙,pm2.5,空氣品質指標AQI,霾害,細懸浮微粒,污染源,過敏原,致癌物,公害。（圖／記者李毓康攝）

對於上海生活成本超越香港，寶盛銀行亞太區研究部主管Mark Matthews表示，以美元計算，上海去年物價上升了6%，全球平均只上升1%，香港的物價則持平，同時，上海的商務艙機票、酒店價格也都大幅升高，是上海生活成本超越香港的主因。

「2021年全球財富和高端生活報告」涵蓋全球25個主要城市，透過追蹤20種高端商品和服務的價格，制定高端生活指數，評估這些城市高端生活的成本。根據排名，2021年高端生活成本最高的前10名城市依序為上海、東京、香港、摩納哥、台北、蘇黎世、倫敦、巴黎、新加坡、紐約。

▼香港中環。（圖／路透社）

▲香港,新冠肺炎,餐廳,口罩。（圖／路透社）

ET快訊
她生下6.5kg巨嬰！5年後現況曝光
東區大地主離婚！妻「月拿50萬+18間豪宅」協議書曝
快訊／台鐵又傳意外！男遭普悠瑪輾過「肢體分離」當場亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

防中國發展軍武！美制裁7間中企　陸外交部：將採取必要措施

新婚妻遭調戲丈夫反擊致1死3傷　法院：符合正當防衛，無罪！

上海取代香港成「高端生活成本最高城市」　台北超越新加坡登第5名

鄭州工地意外　記者採訪遭拒...拉扯中「口袋突然多8000元」

中國整肅國家鐵路系統　今年已4位高管落馬

狂頂女病患下體「治病」2分鐘　大師「放出熱流」婆媽圍觀驚嘆

「逼良為娼、拐賣兒童」　雙面人網紅「乞丐哥」遭判13年6個月徒刑

陸「試驗六號03衛星」成功升空　將用於空間環境探測

香港選制草案14日首讀！　拚5月底三讀通過

中國發表人權報告　指美發動201場侵略戰爭「造成人道主義災難」

太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

女兒慶生「弟弟搶吹熄蠟燭」　陳泱瑾「一句話」網友聽完開戰：會火大

峮峮開出2條件「胸任你摸」XD　「爆汗原味衣」曬乾又穿一次：想要烘乾機！

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

花枝卵爆棚！堆疊像白水晶　翻開養殖場「產房」大豐收

小刀標槍失敗要藍隊「一人一句嗆爆自己」　錢薇娟：早知道選小范！采子「屠龍刀變菜刀」

防中國發展軍武！美制裁7間中企　陸外交部：將採取必要措施

新婚妻遭調戲丈夫反擊致1死3傷　法院：符合正當防衛，無罪！

上海取代香港成「高端生活成本最高城市」　台北超越新加坡登第5名

鄭州工地意外　記者採訪遭拒...拉扯中「口袋突然多8000元」

中國整肅國家鐵路系統　今年已4位高管落馬

狂頂女病患下體「治病」2分鐘　大師「放出熱流」婆媽圍觀驚嘆

「逼良為娼、拐賣兒童」　雙面人網紅「乞丐哥」遭判13年6個月徒刑

陸「試驗六號03衛星」成功升空　將用於空間環境探測

香港選制草案14日首讀！　拚5月底三讀通過

中國發表人權報告　指美發動201場侵略戰爭「造成人道主義災難」

親子探索奇幻童話空間　羅東親子館啟用

防中國發展軍武！美制裁7間中企　陸外交部：將採取必要措施

桃園95歲翁捐故居作關懷據點　「永美居」長留社區

阿金看《星際》比主人緊張！　躲到沙發後眼睛繼續盯電視

屏東縣東港溪脫惡名！水污染嚴重→中度　稽查543案違規罰1471萬

2狗超認真攬客！　網見最右邊「吐舌柴工讀」笑噴：偷懶扣罐罐

慶祝兒童節！5汪開「拆家同樂會」　見媽露同款吐舌憨笑

謝國城少棒／幸恆瑋滿貫砲比首轟嗨　廖信棠想看齊偶像陳偉殷

蔡瑞雪被狂罵「整形臉好醜」　無奈嘆：看了很傷心難過！

霍建華看老婆火辣床戲！林心如尷尬走開：有點怪怪的

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

大陸熱門新聞

58歲阿嬤甜嫁26歲小鮮肉！26年後悲慘現狀曝

陸國產鞋被炒到20萬元　官媒集體開罵：利用愛國心「割韭菜」！

新疆貴賓犬掉入「狼撕咬地獄」

18歲女被大老闆包養！當晚獻身醒來收到22萬冥幣

陸網友才剛喊抵制IKEA！打3折還是整店搶光

治婦科病　「大師」狂頂女病患下體2分鐘

「陽光總在風雨後．滬台交流回眸」浦東新區巡展開幕

「逼良為娼、拐賣兒童」 雙面人網紅「乞丐哥」遭判13年6個月徒刑

醫院檢查被丟包！翁：全在滑手機

美國制裁飛騰等7中企　或與競爭研發高超音速導彈有關

鄭州工地意外 記者採訪遭拒...拉扯中「口袋突然多8000元」

吐司有活老鼠　孕婦崩潰：差點早產

4歲童掉下水道瞬間被沖走　家人目睹癱倒

打輸遊戲嗆外送員　網咖男被打7拳當場吐血

更多熱門

相關新聞

豪宅買氣增溫　富豪買豪宅：「門牌就是我的名牌」

豪宅買氣增溫　富豪買豪宅：「門牌就是我的名牌」

全台最具指標的豪宅戰場「信義計畫區」，傳出有高資產客群進場詢問與布局，像是香港影視名人向華強家族高調買下「琢白」，上月特力屋總裁何湯雄家族同樣也選擇進駐信義區。業界專家表示，不少高資產客群將較穩健的不動產，作為資產配置布局。

「百年大黨－老外講故事」百集融媒體首發

「百年大黨－老外講故事」百集融媒體首發

新加坡男星爆被「台藝人」霸凌落淚

新加坡男星爆被「台藝人」霸凌落淚

港人向太魯閣事故捐款　赴駐港辦遞善款

港人向太魯閣事故捐款　赴駐港辦遞善款

星國推「猛男清潔服務」　小鮮肉半裸上門

星國推「猛男清潔服務」　小鮮肉半裸上門

關鍵字：

上海香港台北新加坡高端生活成本

讀者迴響

熱門新聞

58歲阿嬤甜嫁26歲小鮮肉！26年後悲慘現狀曝

林依晨罕見反擊「我不卑微，他也不渣」

找姓林的！翰林茶館連3天珍奶買1送1

高雄新Outlet「skmpark」明年開

賣掉5張台積電！305萬「All in力積電」網一面倒支持

網挖高鐵「天使乘務員」IG！　火辣身材曝光

即／男遭普悠瑪輾過「肢體分離」當場亡

辭修高中沒收違禁品曝！驚見「時代感手機」網罵翻

台新妹慶功宴「只遮重點」！鄉民全瘋了：很敢穿

迪麗熱巴新戲「連轉圈也用替身」挨罵！劇組花絮打臉

謝欣穎「超閃情侶照」認愛王柏傑

長賜號不准走！埃及：船東賠錢才放行

高雄男爽中1億　老婆不信：快睡，別做夢了

北台濕冷大雨　專家解析「解旱四月颱」最新狀況

看電影女友被隔壁大眼男把走！釣出本尊打臉

更多

最夯影音

更多
太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念

太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念
中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面