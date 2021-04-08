UberEats免運優惠「N個月不見台北市」！　鄉民怒噓：刪了啦

▲許多人會用UberEats訂餐。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

外送平台競爭相當激烈，UberEats四月的優惠一出，卻引發網友一陣討論。有網友在PTT的Lifeismoney板上分享4月舊用戶優惠碼，但仔細一看，就會發現不管是「4次70元優惠」還是「8次0元外送費優惠」的好康，都不見台北市有被列入可用地區，讓不少鄉民直呼「台北市怒噓」、「台北市可以刪除UberEats了。」

有網友日前在省錢板上分享情報，「UberEats 四月完整版優惠」，舊用戶可以用的優惠碼有3種，分別是「四試好料」（4次70元優惠。滿399且為優饗用戶可以使用）」、「四在優惠（8次0元外送費優惠。訂餐要滿149元，無優饗用戶可以使用）」、「四在好康（8次0外送費優惠。訂餐要滿99元，無優饗用戶可以使用）」。

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不過這次優惠有限地區，四試好料可用的地區包括「新北市、新竹市、新竹縣、桃園市、台中市、基隆市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣」。四在優惠則是「新北市、新竹市、新竹縣、桃園市、台中市」。

▲網友分享4月優惠碼，讓不少台北人怒了。（圖／翻攝自PTT）

四在好康的地區為「基隆市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣」。貼文一出，許多人超不滿，因為優惠已經連續N個月排除台北市，「台北市獨立了嗎」、「台北天龍國是吧」、「台北市哭哭」、「台北真慘」、「台北市怒噓」、「台北市可以刪除ＵberEats了」、「台北就不用優惠，也一堆人訂啊！」

另外，也有很多網友嘗試發現，就算在地區列表內，「四試好料」還是可能無法使用，「四試好料顯示不符，四在優惠可以」、「我台中輸入前兩個都不行」、「四試好料無法完成作業，另一個可以」、「不能用感覺上因為該帳號現在是優饗的關係，這次有些不能跟優饗疊加」、「跟是不是優饗沒關係，我身邊的朋友都只能用免運的。」