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美國調整對台交往準則　國民黨：拜登衡量美中台穩定的新規範

▲美國總統拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登。（圖／路透）

記者徐政璿／台北報導

美國國務院昨（9日）公布最新對台交往準則，引起政壇熱議。國民黨認為，這是美國總統拜登（Joe Biden）在衡量美中台關係穩定之下，所擬定新的互動規範。

美國國務院發布的關於《對台交往準則》新聞稿中指出，新的準則對於雙方接觸的規範，符合美台間的「非官方」關係，能讓美國行政部門更明確與有效履行基於《台灣關係法》、美中三公報以及六項保證的「一中政策」。

美國國務卿龐佩奧（Mike Pompeo）在今年年初卸任之前，宣布取消美台交往限制，因此這段期間內，台美之間的交往，約有3個月是沒有任何美方行政限制的。

針對美國國務院重新擬定《對台交往準則》，國民黨國際事務部主任李大中認為，這意謂拜登政府依據《台灣關係法》，經內部評估與審視後，衡量包括中國大陸在內的各方因素，對於美台雙方的互動範圍再次做出規範。

李大中表示，新的《對台交往準則》公布之後，雖然提供雙方交往的新空間，但若干舊有限制可能仍在。

他並指出，未來可觀察之處在於，台美雙方能否在平等與互惠的原則下，逐步務實擴展雙方互動的可能，增進彼此的共同利益，持續穩定的提升台美關係。

國民黨具兩岸事務經驗的黨務人士則認為，拜登政府顯然注意到，不讓《對台交往準則》變成與中國大陸互動時的明顯障礙，這點跟國民黨執政時，希望「台美」、「兩岸」各自正向互動可以並行不悖的精神是一致的。

該人士表示，民進黨政府必須正視這樣的政治現實，並應據以找出真正對台灣有利的對外戰略。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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