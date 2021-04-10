美修準則「駐處不再是禁區」　涉外人士：明文規定更有利交往

▲我駐美代表蕭美琴與美前國務卿蓬佩奧在雙橡園合影。（圖／翻攝自Twitter／Mike Pompeo）



記者陳家祥／台北報導

美國務院華府時間9日宣布放寬美對台交往準則，鼓勵美國政府和台灣交流，反映美台深化的非官方關係；未來，美台官員能赴對方官署洽公與拜會。涉外人士分析，現任國務卿布林肯、前任國務卿蓬佩奧作風或許不同，但目標一致，就是改善過往對台美交流的各種限制，促進台美更多互動與合作。

美國務院新聞稿指出，新版對台交往準則符合雙方非官方關係，讓行政部門可清楚、有效地執行由《台灣關係法》、美中三公報、六項保證為指導的「一個中國」政策；此外，新準則亦基於《台灣保證法》規定進行審查。

按照新版美對台交往準則，美國官員不僅可常態性在聯邦政府機構接待台灣官員，也能前往全美台灣經濟文化辦事處與台灣官員會晤，甚至可出席雙橡園的活動。但若雙橡園活動可能讓美國「一個中國」政策複雜化的「台灣重要節慶」，例如雙十國慶，則不得參加。

涉外人士分析，現任國務卿布林肯（Antony Blinken）與前國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）的作風或許不同，但「改善過往台美交流的各種限制，促進台美更多互動與合作」的目標不變。

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）



今年1月，前國務卿蓬佩奧趕在政權移轉前夕，宣布廢除台美交往準則，用意就是要讓台美關係不再受到過往框架的限制。但在實際執行面上，許多美國行政部門官員不清楚如何解讀，包括當時聲明曾指出，雙方互動皆須經由美國在台協會，卻也使得部分的部會變得更為謹慎。

而美國政府在政權交替後，政策與立場難免改變。現任國務卿布林肯也曾在任命聽證會時提出，將重新檢視蓬佩奧的決定，之後美方內部立刻就更新版交往準則進行多次討論；最終，拜登政府選擇以明文方式，具體改善過去雙方交往的限制，更清楚鼓勵美國各行政部門展開各類交流。

涉外人士認為，整體而言，新交往準則已具體回應我方曾對官署洽公等事項所提出的關切，除了涵蓋放寬交往限制的精神，更清楚鼓勵美國行政部門與我方互動，這有助台美更有制度且開放的交往與互動，反映台美的緊密合作關係。