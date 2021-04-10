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美放寬對台交往準則　總統府：樂見台美雙方更緊密的交流

▲▼蕭美琴與在蓬佩奧雙橡園合影。（圖／翻攝自Twitter／Mike Pompeo）

▲蕭美琴與在蓬佩奧雙橡園合影。（圖／翻攝自Twitter／Mike Pompeo）

記者陳家祥／台北報導

美國務院華府時間9日宣布放寬美對台交往準則，鼓勵美國政府和台灣交流，反映美台深化的非官方關係；未來，美台官員能赴對方官署洽公與拜會。對此，總統府表示，欣見鼓勵台美雙方更緊密交流的相關作為，並期盼未來能夠促進台美雙方更多互動。

美國務院新聞稿指出，新版對台交往準則符合雙方非官方關係，讓行政部門可清楚、有效地執行由《台灣關係法》、美中三公報、六項保證為指導的「一個中國」政策；此外，新準則亦基於《台灣保證法》規定進行審查。

《金融時報》則點出，按照新版美對台交往準則，美國官員不僅可常態性在聯邦政府機構接待台灣官員，也能前往全美台灣經濟文化辦事處與台灣官員會晤，甚至可出席雙橡園的活動，但若雙橡園活動可能讓美國「一個中國」政策複雜化的「台灣重要節慶」，例如雙十國慶，則不得參加。

總統府發言人張惇涵表示，我們欣見鼓勵台美雙方更緊密交流的相關作為，並期盼未來能夠促進台美雙方更多互動。

張惇涵說，鬆綁台美交往準則已為美國朝野所共同支持，而美國的行政及國會部門，也持續努力促進台美交流互動與各項合作。

張惇涵表示，台灣與美國是共享民主自由價值的夥伴，期盼在既有的堅實基礎上，台美雙方能夠持續深化合作夥伴關係，共同為區域和平穩定與繁榮發展，共同貢獻正面且良善的力量。

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