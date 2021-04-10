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埔里國中和暨大女壘登雙冠王　10星級游擊手：要為南投拿更多冠軍

▲埔里國中女壘隊游擊手王妤藍（左）贈送「冠軍簽名球」給南投縣長林明溱留念。（圖／南投縣政府提供）

▲埔里國中女壘隊游擊手王妤藍（左）贈送「冠軍簽名球」給南投縣長林明溱留念。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投埔里是女壘國手搖籃，埔里國中和國立暨南大學兩校隊更在3月分獲109學年度全國中學女壘聯賽、大專女壘甲級聯賽冠軍；縣長林明溱日前特地接見2隊成員並頒發獎狀，包括埔中「10星級」游擊手王妤藍都出席，來自東部的她也發下豪語：「要在南投縣拿更多冠軍！」

縣府教育處指出，埔里國中女壘在全國中學女壘聯賽決賽，以8:3擊敗台北市北投國中奪冠，拿下成軍29年以來第14座HSL冠軍，傲視全國各校；隊上9位球員和教練張寧思、黃慧雯也入選U16國家代表隊和國家隊教練，即將代表台灣出國比賽。

同樣來自埔里的暨南國際大學，則在大專女子壘球的3戰2勝制冠軍戰中，以7:5、7:0直落二，力克台灣體育大學，抱回大專女壘賽改制後首座冠軍。

▲埔里國中、暨大雙獲全國女壘冠軍，南投縣長林明溱親自接見表揚。（圖／南投縣政府提供）

▲埔里國中、暨大雙獲全國女壘冠軍，南投縣長林明溱親自接見表揚。（圖／南投縣政府提供）

2隊球員8日當天接受林明溱頒獎祝賀，也回獻簽名球與紀念球衣，南投縣體育會理事長暨縣議會副議長潘一全、全國壘球協會祕書長張家興等多位地方民意代表、教育界和體壇人士都到場恭賀。

王妤藍在冠軍戰轟出2分砲、還演出獨力接傳的雙殺守備，讓負責直播的愛爾達體育台主播驚呼為「10星級美技」；出身台東三民少棒的她，表示比賽練習時很辛苦，但能夠得到冠軍非常開心，國中生涯已沒有遺憾，也感謝學妹協助，未來會繼續打球，希望在南投縣拿到更多冠軍。

暨南大學女壘洪同學則說，從國小開始打壘球，至今已有11年，儘管教練帶隊嚴格，但自己調整心態和比賽狀況後也表現得更好，能打下第一屆大專女壘聯賽冠軍，大家都很開心。
 

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