痛毆南投夫妻為「老大」出氣　港都4煞投案...檢：假自首真脫罪

▲4名高雄男子受指使到南投毆傷一對夫妻，投案後被南投地檢署檢察官起訴。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

南投魏姓男子因故與人結怨，對方指使李姓等3名男子和未滿18歲的黃姓少年，在去年底和今年初2度到魏宅埋伏，甚至直接侵入屋內，持辣椒水和棍棒將魏男和其妻打成輕重傷；4人第二次動手後，過半天到警局「自首」企圖尋求減刑，但檢方認為歹徒企圖掩飾主使者身分，並非真誠悔悟，仍以傷害、侵入住居等罪嫌提起公訴，並建請法官不予減刑。

起訴書指出，李姓、邱姓、杜姓3名男子與17歲黃姓少年受某位與魏男結怨的「老大」指使，於去（109）年12月25日自高雄市開車出發至南投市，在魏男住處附近埋伏；27日上午10時許，杜男等4人見魏男現身屋外馬路，即分別對魏男噴灑辣椒水，持球棒追打到左手掌骨骨折、右足和膝蓋受傷，還在一旁以手機錄影。

當時魏男的阮姓妻子上前阻止時也被辣椒水噴到右眼灼傷；未料杜男等4人認魏男傷不夠重、教訓不足，竟又在今（110）年1月11日凌晨3時許，再度前往魏男住處，攀爬進入並擋住門口，分別持木棒毆打魏男，造成頭胸、腹背和四肢多處挫傷，以及雙側肋骨和左手掌骨骨折等，仍以手機錄影並強拉住魏妻，致受有右手、左側大腿多處傷勢。

魏姓夫婦事後立刻報警，李姓等3男則於1月11日當天下午3時15分至警局投案，交出鎚子、鋁棒和手機等做案工具；但檢方調查後認為，幾名歹徒在投案前已遭警方鎖定身分，不符合自首之規定，也未供出毆打魏男的理由，顯然是為掩護幕後共犯，並非真誠悔悟，因此在起訴書中建請法官公平審理、不予減刑。

檢方訊後依刑法傷害、公然聚眾施強暴脅迫、剝奪他人行動自由、無故侵入他人住宅等罪嫌，將李姓等3名嫌犯提起公訴，黃姓少年則為警另行移送少年法院審理。



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