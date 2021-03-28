單車醉男蛇行擋機車　騎士按喇叭遭幹譙…2人扭打互告

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男子酒後騎腳踏車在街上蛇行，擋住一名機車騎士去路，騎士鳴按喇叭示警，卻引起醉男不滿，雙方停下車理論起口角，直接在馬路上互毆，造成雙方肢體挫傷，警方獲報到場，醉男酒測值高達0.97mg/L，依法開單，訊後互告傷害罪移送偵辦。

▲醉漢騎腳踏車蛇行 。（圖／記者陳以昇翻攝）

27日晚間9時許，51歲謝姓男子喝的醉醺醺騎著腳踏車，行駛在新莊區中港路往中安街口方向，此時53歲翁姓男子騎機車從後方行駛而來，謝男卻蛇行搖晃，翁男下意識鳴按喇叭示警，這舉動引發謝男不滿，雙方爆發口角。

▼醉漢騎腳踏車蛇行，不滿機車騎士鳴按喇叭，雙方在意上扭打 。（圖／記者陳以昇翻攝）

2人火氣瞬間提升，隨後雙方將車子停好後，直接在馬路上開打，一路從路旁扭打到路中央，衝突造成謝男右手擦挫傷，翁男右眼、右手臂、右腳擦挫傷，民眾見狀立即報警，警方到場將2人分開。

警方對謝男實施酒測，數值高達0.97mg/L，酒駕騎腳踏車依違反道路交通處罰條例第73條第2項，舉發開單，處新臺幣600至1200元罰鍰。由於雙方互提出傷害告訴，訊後依傷害罪移送新北地檢偵辦。

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▼2人互告傷害移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）