自首男：搶女童腳踏車＋1元　警狂找被害人反揪出他這件事

▲1名患有精神疾病的吳姓姓男子，跑到市警五分局「自首」行搶國小女童腳踏車及現金1元，因吳男自稱犯案地點是三分轄區，由三分局帶回查處，惟根本查無此事。（（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

1名吳姓男子，跑到市警五分局「自首」行搶國小女童腳踏車及現金1元，因吳男自稱犯案地點是三分局轄區，三分局派員帶吳男返回查處，惟警方查了老半天，根本沒有吳男所言案情，警方查出吳男患有精神疾病，最近剛從療養院出來，家屬要求警方強制送醫，警方在吳男同意下，將他強制送醫治療，結束這場鬧劇。

據了解，台南市警三分局3月25日深夜11時16分許接獲勤務中心通報，有1位44歲吳姓男子（治安顧慮人口），於深夜11時許，騎一部自行車至台南市警五分局和緯派出所報案要求「自首」，吳男自稱於25日晚上8時許在台南市安中路三段強行奪取一名國小女童的自行車及1元現金，但正確發生時、地都不詳，要求警方逮捕他，他要吃牢飯。

三分局據報派員前往五分局和緯所了解案情，吳男表示故意要犯重大刑案讓三分局難堪，所以作案後才至五分局自首。三分警方初步調查，警方並無接獲吳男所言類似案情之報案，惟警方調查發現吳男疑似有精神疾病，居無定所，2週前剛從精神療養院出院，但近日疑涉嫌在一、五分局轄區鬧事。

由於吳男所言之搶案案發地在三分局轄區，經與五分局協調，由三分局將吳男帶回查處，並帶吳男到「現場」指證他犯案時地及作案過程以釐清案情，但吳男雖指證歷歷，惟警方整夜調閱所有監視器影像觀看，確認並無吳男所述情狀，吳所供案情應是虛構。

警方為求慎重，並將該部腳踏車影像公布在吳男所稱的國小，請校方協助查詢是否有學生遺失或被搶腳踏車，但校方查詢後回復警方，查無該校學生有遺失或被搶腳踏車情事。令警方忙了一整晚，卻白忙一場。

直到3月26日上午7時許，警方聯繫上吳男住在住桃園的姐姐，吳男姐姐向警方表示，吳男患有精神疾病，返家會毆打老年癡呆之老父，請求警方通知強制送醫；吳男也向警方自承有患精神疾病，並願意強制治療，經警方聯繫後，於26日上午7時51分許，將吳男送精神療養院就醫治療，結束這場鬧劇。

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