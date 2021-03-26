獨／控中信兄弟陳江和掐脖！體能教練哀嘆：不敢留台　結果揭曉

▲中信兄弟陳江和遭體能教練控訴打人後，即公開道歉「先動手就是不對」，台中地檢偵查後，予以不起訴。（圖，資料照／記者歐建智攝）

記者羅志華／綜合報導

中信兄弟陳江和（紅龜）選手退役後，在隊中擔任教練，於2020年12月間，遭謝姓體能教練控訴傷害，對他掐脖、嗆「滾回美國」等語，雙方調解不成，案經台中地檢偵查後，認謝男控訴證據不足，將陳江和不起訴。

謝男當時向《ETtoday新聞雲》爆料，指他在中信兄弟2020年爭奪上半季冠軍的某次會議上，依專業判斷建議應讓部分選手休息，卻讓陳江和認為他在質疑教練調度，2人當場爆發衝突，期間不僅有肢體碰撞，陳江和更怒嗆他「不懂台灣」、「工沙小」、「滾回美國」等語，經眾人拉開才平息，感嘆此事讓他不敢留在台灣。

事件曝光後，陳江和即公開道歉，坦承與謝男因理念不同爆發衝突，雖以「先動手就是不對」表達歉意，但仍否認對謝男掐脖；案經台中地檢調查，檢方依在場人員證詞，認為僅能認定雙方有衝突，但隨即遭眾人拉開，證據不足證陳江和有對謝男動粗。

據不起訴書，謝男於案發隔日中午驗傷，雖驗出頸部有鈍挫傷，但距離2人衝突已超過23小時，在證據不足下，難以認定這傷是陳江和造成，至於謝男雖提出身心科診斷證明，但診斷時間距離衝突時，也已達半年之久，且也只看了一次，在謝男未提出更多證據下，無法證明這次診斷結果，是因與陳江和衝突造成。

至於陳江和嗆「你是在報告三小、你不適任、這是台灣、你滾回美國去」，則是因雙方對選手調配主張不同，而產生的言語衝突，檢方認為這不是在謾罵、嘲笑謝男，將陳江和不起訴。

我沒有遲到，是時間遲到了！