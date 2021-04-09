桃園中大國民運動中心試營運　12至16日開放免費體驗

▲中大國民運動中心開幕試營運。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦9日出席中大國民運動中心開幕試營運表示，中大國民運動中心由市府補助8,000萬元建造，創下國內首例地方政府攜手國立大學打造國民運動中心的雙贏策略，館內提供SPA水療、桌球教室、重量訓練室等多元體育設施，4月12日至4月16日試營運期間開放民眾免費入場體驗，歡迎市民朋友享受優質友善的中大校園空間。

▲鄭市長參觀SPA水療池設施。（圖／市府提供）

鄭市長提到，為鼓勵市民朋友培養規律運動習慣，市府規劃建置11座國民運動中心及5座體育園區，目前已經完成包括桃園、中壢、南平、平鎮及蘆竹等國民運動中心，以及今日開幕的中大國民運動中心，此外，觀音國民運動中心正在興建中，龍岡及龜山2座國民運動中心則正在規劃設計中，市府也針對銀髮族設置公益時段，市民只要持桃園市民卡來運動可享9折優惠，期盼透過運動中心普及化、平價化，讓市民朋友就近使用優質體育設施。

▲參觀重訓室。（圖／市府提供）

中大近年來持續擴充校內設施，中大國際會議中心去（2020）年完工，造型相當美輪美奐，今日啟用的中大國民運動中心造型也十分具有特色，不亞於由市府興建的國民運動中心。此外，中大也結合資通訊研發優勢，將運動中心與智能健康檢測中心結合，未來也有助於發展智能運動、長照、運動科學等領域。市府也研議與中大持續攜手合作，推動中大國民運動中心二期工程，規劃納入TRX訓練室、擊技室、電競教室、壁球室、韻律教室、智能科技健康實驗場域等項目，希望市府與中大的雙贏合作寫下典範。

國立中央大學校長周景揚表示，中大國民運動中心工程於2019年10月26日開工，2020年10月5日順利竣工，經過內部設施改善，於今年2月上旬取得使用執照，預計5月初將正式全方位營運。周校長除了感謝市府給予的支持與協助，也提到中大校園的優美環境不只是開放給教職員、學生使用，也希望開放給所有鄉親造訪，讓中大校園成為桃園的中央公園。

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