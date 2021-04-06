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大園工業區「放流管理系統」首創礫間帶減污　合格放流水再次淨化

▲王美花視察大園工業區共同管溝工程。（圖／記者楊淑媛攝）

▲王美花出席大園工業區共同管溝工程成果發表，肯定大幅改善廢水排放。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

經濟部長王美花6日由桃園市長鄭文燦陪同，出席大園工業區「潔淨老街溪、永續大園心」成果發表會指出，工業局斥資3.1億在大園工業區設置「放流管理系統」與「共同管溝」2項工程，完工後不僅有助降低壓破管風險，也透過礫間處理讓原來就符合國家標準的放流水再次淨化，大幅改善老工業區廢水排放問題，增加廠商投資意願。

▲王美花視察大園工業區共同管溝工程。（圖／記者楊淑媛攝）

▲視察大園工業區「共同管溝」。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園市長鄭文燦說，大園位於老街溪及新街溪出海口，大園工業區有電鍍、染整、印刷電路板、皮革等廠商，因此工業污水防治成為重中之重。經濟部工業局以3.1億經費，在大園工業區設置「放流管理系統」及「共同管溝」2項工程，市府全力協助土地取得及輔導廠商，已有26家廠商納入共同管溝。

▲王美花視察大園工業區共同管溝工程。（圖／記者楊淑媛攝）

▲桃園市長鄭文燦說，已有26家廠商納入共同管溝。（圖／記者楊淑媛攝）

該工程完工後，不僅降低管線遭壓破管的風險，採用礫間帶處理工法的「放流管理系統」，更是國內首創，將廠商原已符合國家放流水標準的事業廢水再淨化的典範，平均污染削減率可達50%以上。未來市府持續協助桃園各大傳統工業區智慧轉型、數位轉型，提升工業區優質化、智慧化，朝向環境永續及循環經濟目標邁進。

▲王美花視察大園工業區共同管溝工程。（圖／記者楊淑媛攝）

▲手持共同管溝圖。（圖／記者楊淑媛攝）

鄭市長指出，桃園有33個工業區，11條主要河川，因此市府積極推動工業區水污染管制及河川整治計畫，大園工業區設置共同管溝及礫間帶淨水系統，讓原本的放流水達到更高的淨水標準，水質淨化後能有效降低對海洋的污染，同時改善工業區設廠環境，讓廠商可以更放心的投資，且礫間帶淨水效果好，至今市府已推動10個礫間帶淨水系統。

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