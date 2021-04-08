桃園萬壽路周邊鄰里「微整形」　提高交通友善度及安全性

▲市長鄭文燦表示，市府推動交通微整形計畫，提高交通友善度及安全性。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦8日出席桃園區萬壽路周邊鄰里微整形說明會時表示，市府自2017年起推動交通微整形計畫，希望提高交通友善度及安全性，其中第15處以萬壽路3段為核心，針對桃園車站到桃園巨蛋周邊區域道路環境逐一改善，希望透過交通微整形讓桃園的交通環境更安全。

▲機車左轉專用道。（圖／市府提供）

鄭市長指出，市府整合跨局處力量，經多次實地勘查，發現該區域道路的無障礙通行受阻、路口交通不安全、人行空間未完善、機車待轉區辨識不易等問題，進而擬定完善的交通微整形方案，包含：萬壽路3段及復興路口行穿線和人行道銜接處設置無障礙斜坡、萬壽路3段99巷路口及萬壽路3段131巷將機車待轉區退縮，設置機車避車彎保障機車騎士待轉安全、桃園巨蛋前道路標線改善及設置標線型人行道及行人觸動號誌、德育街路口設置行穿線、復興路及安東街口強化機車轉彎辨識、假日花市停車場空間改善等。

透過劃出人行道、行穿線、或是設置機車停車格、待轉區改善等，讓行人可以走得安全、走得放心、走得方便、走得便捷，讓機車不管是要待轉、直行或左轉，都可以順利通過路口，讓每一個中高齡長者走在路口時，不會因為大貨車、大客車的內輪差而產生事故風險。鄭市長也說，桃園升格6年來城市成長幅度大、進步飛速，也成為全台人口成長第一的縣市，交通負荷大，因此他也希望交通微整形計畫擴及更多地區及學校周邊。

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