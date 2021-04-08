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桃園區戶政事務所增建工程動土　鄭文燦：升格6年人口成長全台第一

▲桃園區戶政事務所增建工程動土

▲市長鄭文燦表示，桃園升格 6年以來，人口成長超過21萬人，為全台第一。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園區戶政事務所8日舉行增建工程動土典禮，市長鄭文燦於典禮中指出，桃園升格 6年以來，人口成長超過21萬人，為全台第一，其中桃園區目前人口也已突破45萬人，對於社會服務、休閒活動的空間需求與日俱增，且要提高社會福利的可及性，因此市府決定在桃園區戶政事務所既有建築物上增建5、6樓。

▲桃園區戶政事務所增建工程動土

▲▼桃園區長陳玉明簡報桃園區戶政事務所增建工程及動土。（圖／市府提供）

▲桃園區戶政事務所增建工程動土

市府規劃於5樓設置家庭暴力暨性侵害防治中心及第二家庭服務中心辦公服務空間，6樓則規劃為市民活動中心，工程總經費約6,300萬元，預計明（2022）年2月完工後，桃園區戶政事務所將成為便民服務、醫療保健、社福照護及里民交流的多功能大樓，提供在地居民更舒適的集會場所及社會服務據點。▲桃園區戶政事務所增建工程動土

桃園區長陳玉明表示，為了確保施工期間，讓戶政、地政、衛生所各項服務不間斷，特別採用施工難度較高的鋼骨結構，降低對洽公民眾及周邊居民的噪音衝擊，同時也可以減少空氣污染，有利於未來的修繕維護。此外，鋼骨的結構特性較易於創造曲線屋頂、大面開窗、深遮簷等外型，而梁柱數量的減少，更能讓室內空間彈性使用，且鋼骨材料產生的碳足跡也較低，可達到環保永續、節能減碳的綠建築精神。

包括市議員余信憲、林政賢、陳美梅、黃家齊、蘇家明、市府民政局長陳靜航、地政局長蔡金鐘、桃園區長陳玉明、桃園區戶政事務所主任廖麗卿等均一同出席活動。

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