台東天后宮等團體捐款逾410萬　助太魯閣事故在地死傷者家庭

▲ 台東天后宮等團體捐款專戶，助太魯閣號事故縣內傷亡家屬。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台鐵太魯閣號2日在花蓮發生重大事故，造成台東縣籍多位鄉親傷亡，台東天后宮等單位及團體慷慨解囊，捐出慰問金予台東縣社會救助金專戶，用於『0402太魯閣號事故案』，並於8日辦理聯合捐助儀式，縣長饒慶鈴特別頒贈感謝狀，並承諾將善用每一筆款項，希望幫助死傷者的家庭早日走出傷痛。饒慶鈴表示，捐款收至4月30日止，所有善款資訊皆會公布於台東縣政府官方網站，以昭公信。

捐贈單位包括台東天后宮董事長林有德及多位董監事代表捐100萬元、陳瑞斌執行長代表陳柏峰基金會捐100萬元、台東牙醫師公會陳清家理事長代表社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會捐100萬元、陳清家理事長長也拋磚引玉個人捐款50萬元、易飛網集團周育蔚董事長代表捐60萬元，中華民國牙醫師公會全國聯合會期捐贈的善款用以設籍在台東傷亡的鄉親，罹難者每人發放5萬元慰助金。



饒慶鈴對於來自各界的關懷與捐款，特別代表家屬與地方表達感謝，在這次0402台鐵太魯閣號事故，已知設籍台東的民眾共有123人搭上事故列車，8人罹難，目前仍有6人住院中，為盡早使家屬、縣民走出事故陰霾，縣府第一時間即啟動災後人道關懷服務機制，主動致電關懷罹難者家屬與受傷的鄉親，並以「一戶一社工」的專案持續關心及協助鄉親，提供保險救助、復健治療及法律協助等諮詢；縣府另設立24小時「安心諮商專線」協助後續諮商與心理輔導。

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