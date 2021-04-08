柯文哲施政報告前「為罹難者默哀」　王鴻薇獻花感謝45名救援隊員





▲台北市議會在施政報告前全體起立默哀一分鐘。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台鐵太魯閣號408車次2日發生出軌意外，造成50人喪命悲劇，台北市議會7日開議，由議長陳錦祥提出默哀1分鐘，台北市長柯文哲8日進行市長施政報告前，也在議場帶領局處首長起立默哀。

柯文哲8日赴台北市議會進行市長施政報告與質詢，報告前先是從台北市議員王世堅手中收到道具腳踏車，隨後台北市議員王鴻薇提及，上週發生非常悲痛的太魯閣號事件，今天是罹難者頭七，雖然昨天開議時已為他們哀悼過，但特別提起來，是因為台北市派出45位救援隊到花蓮支援，大家透過網路或電視，將心連在一起，都相當關心此事。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

王鴻薇說，非常感謝台北市45位救援隊隊員，不眠不休進行救援工作，因此要在施政報告前，和質詢組議員包括闕枚莎、吳志剛、陳炳甫、徐弘庭等人，向北市救援隊表達最高敬意與感謝。隨後，王鴻薇便上前獻花給台北市消防局長吳俊鴻。

而台北市國民黨團書記長王欣儀則提議，要為罹難者默哀。不過議長陳錦祥表示，7日已經默哀過了，因此請柯文哲進行施政報告。

不過，柯文哲在站上備詢台進行施政報告時，主動提及自己同意王欣儀講的，要為太魯閣號火車事故罹難者哀悼1分鐘，便請在場人員起立默哀。1分鐘後，柯文哲便開始進行施政報告。

其他人也看了這些...

►陳水扁讚林佳龍請辭 「樹立政務官典範」

►徐國勇曝「與林佳龍機上對話」：第一時間他就說要負起政治責任

►葉毓蘭提議永久保存「第8節車廂」：放在距離總統府最近的228公園

►振興一下我們的美麗

▼台北市議員王鴻薇等人特別致贈鮮花一束，感謝台北市消防局特搜隊在太魯閣號事故中參與救災的辛勞，由北市消防局長吳俊鴻代表接受。（圖／記者李毓康攝）