　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高調賓士男身分曝！捧50萬幫李義祥交保　驚爆共同承攬多項工程

記者黃宥寧、張君豪／花蓮報導

台鐵408次太魯閣號2日驚傳重大事故，釀50死、200多人傷者，該肇事工程車駕駛李義祥經複訊後3日裁定50萬元交保後，他友人高調開賓士轎車前來接他。現在遭其他媒體踢爆該名賓士男是花蓮在地建築師許嘉勇，甚至傳許與李共同承攬多項建案。《ETtoday新聞雲》致電到許的事務所，他的員工強調「這次事故當然沒有投資。」

▲▼李義祥設計師許嘉勇。（圖／記者黃彥傑攝）

▲李義祥3日裁定50萬元交保，捧錢高調開賓士友人建築師許嘉勇遭踢爆共同承攬多項建案。（圖／記者黃彥傑攝）

2日「義祥工業」所屬的工程車因不明原因滑落邊坡，導致太魯閣號408次因閃避不及撞上，釀成重大傷亡，目前初步判斷疑似工程車卡樹叢他為了幫工程車脫困，疑自行駕駛怪手，然而卻操作不當，導致工程車因此滑落釀事故。

對於高調賓士男接李義祥交保也遭媒體踢爆，這位賓士男就是建築師許嘉勇，然而許嘉勇與朝昇土木「黑猴」林長清及李義祥三人共同合作承攬多項建案，甚至外傳許嘉勇也有投資這次發生事故的工程。

▼許嘉勇建築師事務所，服務項目。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼許嘉勇建築師事務所。（圖／記者黃宥寧翻攝）

《ETtoday新聞雲》致電到許嘉勇建築師事務所求證，他的員工表示，許嘉勇整天都在開會沒辦法回應。當記者接著問許嘉勇是否有投資該次工程，他的員工則表示「過去不知道，但這次是沒有的」

花蓮地檢署8日表示指揮法務部調查局、法務部廉政署及搜索相關公司、住家共11處，目前也都搜索完畢，約談查證共13人，許嘉勇是否也有接受約談也令人相當好奇。

獨／李義祥第一通電話疑撥給他：卡緊咧！我的車掉下鐵軌

76行者數十名修復師手遭割刺！遺體玻璃深札逐一清除　血噴胸口

獨／法國菁英愛上台灣女學霸　古查爾生日前夕搭上死亡列車

范冰冰愛用而爆紅

ET快訊
快訊／國3驚傳火燒車！新店隧道內起火狂燒　嚴重塞爆回堵
快訊／昨才被請回！林長清「今又移送地檢署」關鍵理由曝
快訊／非法移工「阿好」手腳上銬抵看守所　畫面曝光
女YouTuber嗆蔡英文主使太魯閣事故　為了「要謀殺他」
台新妹慶功宴深V「只遮重點」出席！鄉民一看戰袍全瘋了
快訊／國徽與國民黨徽太像　內政部：要調整

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

中壢殯葬園區「民宅火警」　網友誤以為葬儀社：冰櫃內有喪家遺體

恐怖男警當街拉扯女警畫面曝！情人節狂叩129通電話　逼測謊認愛

竹聯地虎堂主迎大甲媽祖抬轎　一級戰區民生地下道重兵戒備

快訊／昨才剛被請回！林長清「今又移送地檢署」　關鍵理由曝

快訊／落跑6天移工「阿好」正面曝光！手腳上銬押抵看守所

他搭太魯閣睡著醒來在醫院　電眼正妹學姐相伴！10年前國中同樂團

女臉書嗆：槍斃蔡英文！「連發3次」之後刪文　警急追帳號使用者

新任檢察長推薦入圍名單公布　司法官37期2大將爭首派

提議永存「第8車廂」！葉毓蘭：這時還出征我，那國家也沒希望了

高調賓士男身分曝！捧50萬幫李義祥交保　驚爆共同承攬多項工程

倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫

應采兒神模仿陳小春「覺得自己超牛」　被問幹嘛在一起...她肉麻：我就愛他唄！

1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

鳳梨鼠薯被唱衰爆氣「現場封釘了！」　噴改車少年家：成熟男人不會並ㄅㄧㄤˋ叫

喝酒醉BMW自撞分隔島零件四散 低胸妹抱駕駛喊：不要動他我處理

穿梭變形車廂...血腥味中尋倖存者 搜救犬「確認各角落」來回不放棄！

退休老師傅指導！第8車廂終拖出　陳永郎低調：國家有難我就來了

宥勝放閃慈惠：我老婆好可愛喔　「晚上需要關門」小孩睡著再起來做事

中壢殯葬園區「民宅火警」　網友誤以為葬儀社：冰櫃內有喪家遺體

恐怖男警當街拉扯女警畫面曝！情人節狂叩129通電話　逼測謊認愛

竹聯地虎堂主迎大甲媽祖抬轎　一級戰區民生地下道重兵戒備

快訊／昨才剛被請回！林長清「今又移送地檢署」　關鍵理由曝

快訊／落跑6天移工「阿好」正面曝光！手腳上銬押抵看守所

他搭太魯閣睡著醒來在醫院　電眼正妹學姐相伴！10年前國中同樂團

女臉書嗆：槍斃蔡英文！「連發3次」之後刪文　警急追帳號使用者

新任檢察長推薦入圍名單公布　司法官37期2大將爭首派

提議永存「第8車廂」！葉毓蘭：這時還出征我，那國家也沒希望了

高調賓士男身分曝！捧50萬幫李義祥交保　驚爆共同承攬多項工程

擋腥夫出門找小三…下秒竟遭「整桶冷水淋頭」！　24歲人妻心死：真的清醒了

《魔法阿媽》睽違23年重返大銀幕！4K修復版出現「熟悉聲音」

林承飛奪完月MVP連3戰吞2K　曾總不擔心：只是週期，他有經驗

影／野生小猴一摸到相機「秒變攝影大師」　猛喬角度！姿勢超專業

中壢殯葬園區「民宅火警」　網友誤以為葬儀社：冰櫃內有喪家遺體

美CDC：境內新冠確診多染「英變種病毒株」！　致死率67％

打電動太專心！「電眼萌汪」饋頭猛盯他秒放搖桿　網：眼神犯規

活潑黑柴嗨跳！　下秒「原地石化」大斷電...網笑：靜止畫面？

BL劇男星遭主管迷姦！　男友門外發怒搥牆：真的很心痛

歐告有禮貌「玩具換零食」！得手就快樂飛逃　網笑：付錢腳步沉重

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

社會熱門新聞

台中少女裸躺望高寮　遭6人輪流灌醉扒光

救命電話直通「調度所」　16秒前通報太魯閣可煞停

台積電捐衣服給一線！媒體人揭細心原因

法國菁英古查爾家屬抵事故現場哀戚相擁

台南自強號擦撞行人　警消救援

快訊／騎士自摔躺軌道！眼尖司機員急剎

快訊／南投3歲童遭虐殺！爸媽罪嫌重大遭押

遺體移出鏡頭全轉！資深記者FB吐心聲

蘇打綠被迫改名「魚丁糸」　提告討商標敗

退休老師傅指導　第8車廂提早1天拖出

獨／驚爆內幕！司機員撞擊前10秒接獲危險通報

李義祥自開怪手「關鍵對話」全都錄

她腰痛求診…下體遭醫師「進進出出」崩潰

台鐵史上最慘案：新店溪橋火燒64死

更多熱門

相關新聞

傳太魯閣司機收告警　台鐵回應了

傳太魯閣司機收告警　台鐵回應了

台鐵發生出軌事故，今日傳出出事太魯閣號在事發前，有收到異物落軌的「邊坡預警系統」告警。不過交通部台鐵局澄清，「看到這消息都嚇一跳」，目前只有在有人按下平交道警示燈時，平交道前後列車駕駛室才會接收到緊急訊號，且邊坡預警系統並未建置完成。

台東天后宮等團體捐款　助太魯閣事故在地死傷者家庭

台東天后宮等團體捐款　助太魯閣事故在地死傷者家庭

提議永存第8車廂！葉毓蘭：50冤魂不能白犧牲

提議永存第8車廂！葉毓蘭：50冤魂不能白犧牲

基隆消防促進會慰勞21名救災特搜人員

基隆消防促進會慰勞21名救災特搜人員

台鐵「救命電話」民眾狂打測試！PO文籲：已造成佔線問題

台鐵「救命電話」民眾狂打測試！PO文籲：已造成佔線問題

關鍵字：

賓士男許嘉勇李義祥台鐵出軌太魯閣

讀者迴響

熱門新聞

台中少女裸躺望高寮　遭6人輪流灌醉扒光

越晚越濕涼！今起3天防大雨　颱風下周恐生成

救命電話直通「調度所」　16秒前通報太魯閣可煞停

素描課拿鄧紫棋當考題！超低分作品本人看到了

李千那認愛是元介！男方見過小孩

台積電捐衣服給一線！媒體人揭細心原因

法國菁英古查爾家屬抵事故現場哀戚相擁

楊丞琳準備回台！道別李榮浩：盼不用再等300天

方志友耍大牌！藍心湄站後方白眼

中200元發票升級千萬？他曝結局笑翻

忘澆水阿公留盆栽　網：賓士飛了

新疆貴賓犬掉入「狼撕咬地獄」

20萬起家！PTT股神賺上億　祕訣曝光

太魯閣4罹難者刷卡購票　總計獲賠7000萬

台南自強號擦撞行人　警消救援

更多

最夯影音

更多
倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫

倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫
應采兒神模仿陳小春「覺得自己超牛」　被問幹嘛在一起...她肉麻：我就愛他唄！

應采兒神模仿陳小春「覺得自己超牛」　被問幹嘛在一起...她肉麻：我就愛他唄！

1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面