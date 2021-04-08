高調賓士男身分曝！捧50萬幫李義祥交保　驚爆共同承攬多項工程

記者黃宥寧、張君豪／花蓮報導

台鐵408次太魯閣號2日驚傳重大事故，釀50死、200多人傷者，該肇事工程車駕駛李義祥經複訊後3日裁定50萬元交保後，他友人高調開賓士轎車前來接他。現在遭其他媒體踢爆該名賓士男是花蓮在地建築師許嘉勇，甚至傳許與李共同承攬多項建案。《ETtoday新聞雲》致電到許的事務所，他的員工強調「這次事故當然沒有投資。」

▲李義祥3日裁定50萬元交保，捧錢高調開賓士友人建築師許嘉勇遭踢爆共同承攬多項建案。（圖／記者黃彥傑攝）

2日「義祥工業」所屬的工程車因不明原因滑落邊坡，導致太魯閣號408次因閃避不及撞上，釀成重大傷亡，目前初步判斷疑似工程車卡樹叢他為了幫工程車脫困，疑自行駕駛怪手，然而卻操作不當，導致工程車因此滑落釀事故。

對於高調賓士男接李義祥交保也遭媒體踢爆，這位賓士男就是建築師許嘉勇，然而許嘉勇與朝昇土木「黑猴」林長清及李義祥三人共同合作承攬多項建案，甚至外傳許嘉勇也有投資這次發生事故的工程。

▼許嘉勇建築師事務所，服務項目。（圖／記者黃宥寧翻攝）

《ETtoday新聞雲》致電到許嘉勇建築師事務所求證，他的員工表示，許嘉勇整天都在開會沒辦法回應。當記者接著問許嘉勇是否有投資該次工程，他的員工則表示「過去不知道，但這次是沒有的」

花蓮地檢署8日表示指揮法務部調查局、法務部廉政署及搜索相關公司、住家共11處，目前也都搜索完畢，約談查證共13人，許嘉勇是否也有接受約談也令人相當好奇。

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