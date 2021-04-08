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社會 社會焦點 保障人權

提議永存「第8車廂」！葉毓蘭：這時還出征我，那國家也沒希望了

記者張君豪、莊智勝／花蓮報導

台鐵408列次太魯閣號出軌釀成50死、逾200人受傷，是台灣近70年來最慘重的鐵道事故，首當其中的第8節車廂更被削掉大半，面目全非的慘況令人怵目驚心。國民黨立委葉毓蘭今提議永久保存第8節車廂，並將它放在228公園內的國立台灣博物館中，「50條冤魂不能如此無謂地犧牲！」同時葉毓蘭也撂重話，「如果在這時候，還要把我當成敵對陣營出征，那我覺得這國家也沒什麼希望了。」

▲▼葉毓蘭提議太魯閣第8車廂放入228公園永久保存。（圖／記者張君豪攝）

▲葉毓蘭提議太魯閣第8車廂放入228公園永久保存。（圖／記者張君豪攝）

葉毓蘭8日下午接受媒體聯訪，提及自己稍早在臉書提出「永久保存太魯閣第8節車廂（車頭）」的理念，直指第8節車廂就是台灣政府應作為而不作為、上下交相賊的證據，應該放進公共空間，在台北市228公園內的國立台灣博物館中永久被保存，「那裡不只有那對銅牛，還有台灣第一個火車頭騰雲號也陳列在館中，當然也可以陳列太魯閣第8車廂，提醒世人，不要忘記我們曾經犯過的錯。」

「不要有更大的風波帶過即就此遺忘！」葉毓蘭指出，民進黨委員中也有人提出相似建議，提議要在太魯閣事故地點、清水隧道處設置紀念碑，但其實出事地點早就有設碑，紀念民國22年51條修路工人罹難事件，「但放在那裡誰會看到、誰會記得？我說要放228公園，那裡離總統府、立法院、行政院、每個部會都夠近！」

葉毓蘭認為，太魯閣第8車廂不該就此銷毀、就此被遺忘掉，「50條冤魂化成粉、灰飛煙滅，台灣人不可以遺忘慘痛的教訓，不能讓50條人命如此無謂地犧牲，不要忘了現在還有217名同胞受傷還在醫治，還有3人在加護病房；如果這時候還要把我當成敵對陣營來出征，那我覺得這個國家也沒什麼希望了！」

「這50條冤魂，要讓祂們轉化為陰魂！」葉毓蘭表示，能將這50條人命昇華、做出最大的貢獻，就是讓台灣從此不再有這樣的災難、這樣的悲傷，如此犧牲才會有價值，「相信家屬也能夠體會，我做這樣建言的一個信念。」

▼第8節車廂在事故發生當下首當其衝，還傾斜撞上山壁，車頭被削掉大半邊。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼408次太魯閣號出軌事件DAY6，和仁車站停放事故列車車廂。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼408次太魯閣號出軌事件DAY6，和仁車站停放事故列車車廂。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼408次太魯閣號出軌事件DAY6，和仁車站停放事故列車車廂。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼408次太魯閣號出軌事件DAY6，和仁車站停放事故列車車廂。（圖／記者黃國霖攝）

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