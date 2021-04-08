李義祥「詐領工程款沒通報」花縣府怒槓行政院！吳澤成矛盾回應曝

▲行政院公共工程委員會主委吳澤成。（圖／記者周宸亘攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵發生出軌事故，釀禍的工程車司機李義祥被查出負責兩家工程公司，其中一家有違法且被判有罪紀錄，卻沒有登記於工程網上。行政院公共工程委員會指稱，這是因為花蓮縣府未登記，被認為是甩鍋縣府，縣府也立即發出聲明駁斥。對此，工程會主委吳澤成表示，依法必須通報停權，但仍需由採購單位決定。

針對行政院工程會甩鍋，花蓮縣府立即發布聲明指出，義程營造有履約請款文件登載不實行為，經法院審理才在110年2月19日判決有罪確定，若在訴訟中尚未有罪定讞之廠商亦須通報，或是不同家公司卻同一負責人有問題要通報，工程會應修法統一規定讓全國遵守。

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工程會主委吳澤成表示，沒有「甩鍋」的意思，只是看到確實有案件判決有罪結果，卻沒看見停權處分，會請縣府來函說明，未來也會與法院判決系統連線，只要一審判定有罪就公開，提醒招標機關注意。

吳澤成強調，只要案件「一審被判有罪」，依照採購法就應通報停權，但他又說，「也許他們（花蓮縣府）有其他考量，工程會將釐清雙方認知差距，釐清有無誤會」。

吳澤成表示，未來也會考慮不只針對公司，也要針對人設立黑名單，進行統一列管，工程會將進一步探討修法。