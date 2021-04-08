車票不見想退　台鐵冷回：拿到車站退！家屬怒：爬回事故現場找？

▲台鐵出軌現場一片狼籍。（圖／記者黃國霖攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵太魯閣號發生出軌事故，最小的罹難者為年僅4歲的陳姓女童。家屬近日寄陳情信給立委陳瑩，他指出，由於回程車票遺落在事發現場，在事故後致電給台鐵希望協助退票，台鐵客服人員卻聲稱必須持票至車站窗口辦理，家屬痛批「難不成要爬回事故現場找回票嗎？」

立法院交通委員會今日邀請交通部次長王國材等人列席報告。立委陳瑩表示，近日接獲家屬寫的陳情信，信中提到，事故至今台鐵的處理態度真的令人不敢恭維，家人想退掉已購買的回程車票，致電台鐵卻要求親自持票到車站辦理，然而就是因為車票遺落在事故現場，才必須打電話求助，「難不成要爬回事故現場找回來嗎？」

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家屬表示，事發以後到現在，台鐵後續都沒有關懷家屬，只有派站長發放慰問金，這種小事只要找行政人員即可，何必大材小用？而且都沒有提到具體關懷措施，每個站長、段長全都都表示要「搜集意見、呈報上級」，現在人都出殯了，台鐵的後事辦理對策卻仍未出爐。

▲罹難家屬痛批台鐵處理態度差勁。（圖／記者黃國霖攝）

家屬也提及，記者媒體的報導一而再再而三地傷害家屬，鉅細靡遺的敘述事故現場情況，還將消息散播在網路上，完全不顧家屬心情，這些報導對家屬而言都是二度傷害。

陳瑩表示，反對台鐵傾斜式列車販售站票，她也追問，本次事故中罹難者有幾名是購買站票？對此，王國材解釋，目前仍在統計中，由於購買站票不需要留下身份資料，也難以掌握旅客會站在哪一個車廂，因此核對時間會較長。

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