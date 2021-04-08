太魯閣號司機員袁淳修、江沛峰殉職　黃榮村：最快速度從優撫卹

▲考試院長黃榮村。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

台鐵太魯閣列車2日在花蓮發生事故，總共造成50人死亡、118人送醫，其中包括司機員袁淳修、助理司機員江沛峰也不幸殉職。對此，考試院長黃榮村8日指表示，銓敘部在交通部提出申請後，務必以最快的速度從優核定撫卹。

考試院8日召開院會，黃榮村率領全體人員起立默哀1分鐘，並指示銓敘部針對袁淳修、江沛峰殉職一事，必須在用人機關提出申請後，以最快速度從優核定撫卹。

黃榮村表示，根據運安會的說明，袁淳修與江沛峰在時速125公里下，面對小彎度視野、與肇事工程車的近距離，只剩6.9秒的時間可以做出反應，紀錄顯示他們在最後4秒奮力剎車與鳴笛，做了所有該做的事來降低傷害。

黃榮村認為，袁淳修與江沛峰的表現已經符合「冒險犯難」的狀況，符合最高等級撫卹。銓敘部長周志宏受訪時說明，如果是屬於「冒險犯難」，將以15年的年資計算。

根據《公務人員撫卹法》第5條規定，「冒險犯難或戰地殉職」者撫恤金加給50%，因公死亡人員年資未滿15年者，以15年計算。周志宏表示，由於袁淳修、江沛峰兩人的年資尚淺，若經過審查屬於「冒險犯難」，將以15年的年資計算。

據了解，考試院尚未收到交通部提出申請，審查會將在收到申請後儘速召開。黃榮村認為，儘管審查會有不同的意見與考量，但考試院希望在收到申請後的一週內，以最快的速度從優核定撫卹。

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