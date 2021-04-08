台鐵工程合約曝！李義祥「只負責提供機具」　卻能施工當主任

▲立委洪孟楷爆料，義祥工業社依照合約只負責提供機具，卻可負責所有工程。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵太魯閣號發生重大出軌意外，肇事原因是山坡旁的工程車翻落山坡，導致火車不慎撞上釀禍。立委洪孟楷今日爆料，台鐵邊坡工程由東新營造公司承包，之後再分包給6個廠商，其中義祥工業社僅負責怪手、裝載機、傾卸車等機具設備提供，李義祥卻可違法兼任工地主任，洪痛批「為何六分之一的包商卻可隻手遮天，負責所有工程？」

立法院交通委員會今日邀請交通部次長王國材列席報告。洪孟楷指出，台鐵局今日提供的報告中，又改口肇事現場旁的邊坡工程延期4次，但昨日還稱延期3次，上周則稱延期2次，一周內說法不斷改變。

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洪孟楷詢問在場官員，是否知道該工程承包的東新營造公司下還有幾個承包商？然而行政院公共工程委員會、交通部、台鐵局都回答不出來，他痛罵「今天是頭七，你們什麼資料都沒有掌握，對得起這些罹難者嗎？」

▲肇事工程車司機李義祥被查出多項違規 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

洪孟楷指出，東新營造公司承包台鐵邊坡改善工程，之後再分包給6個廠商，包括鼎泰興預拌混凝土公司、羅東鋼鐵廠公司、立弘工程行、義祥工業社、東翔工程行、廣林鋼鐵公司，這次釀禍的義祥工業社僅負責「怪手、裝載機、傾卸車等機具設備提供」。

然而僅是負責提供機具的義祥工業社負責人李義祥竟可違法擔任工地主任，還可「隻手遮天」，負責所有的工程。洪孟楷也揭露，有許多工地告示牌上揭露的負責人雖名稱不同，但聯絡方式都與李義祥一樣，違規疑慮非常大。

對此，交通部與台鐵局都未掌握。洪孟楷不滿表示，交通部長都要下台了，事發要滿一周，交通部卻都還沒有在狀況內，要求交通部明日下班前提出報告，解釋義祥工業社為何可以負責所有工程，並要求啟動政風調查，了解是否有官商勾結的惡習。

▲洪孟楷爆料，台鐵工程共有6個包商分包。（點圖放大／洪孟楷提供）