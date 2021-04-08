頭七致哀！全線120輛列車「上午9時28分」鳴笛5秒、司機別黃絲帶

▲司機袁淳修、助理司機員江沛峰雙雙殉職，留下值勤最後的身影。（圖／林劭劭授權提供）

記者謝承恩／台北報導

台鐵408車次太魯閣號列車2日發生出軌事故，造成50死202傷的重大傷亡！司機袁淳修、助理司機員江沛峰雙雙殉職，今（8）日為兩人頭七的日子，全線120輛列車於上午9時28分鳴長笛30秒表達哀悼，全體司機員也於胸前繫上黃絲帶悼念。

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除了全線列車於上午9時28分事故發生時間，鳴笛5秒之外，列車於行經「0402臺鐵408次事故地點」也將長鳴1聲。而經綜合調度所統計，在4月8日上午9時28分前後在線上運轉的車次，總共有120列，共同鳴笛致哀及感念。

全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華日前在臉書貼出哀悼文，「向英勇的司機員致敬，兄弟情！兄弟義，我們不捨您們的英勇犧牲，我們敬佩你們敬業精神，淳修、沛峰，4月8日是您們的頭七日，我們全體司機員胸前繫上黃絲帶來悼念您們，並在事故事間上午9時28分，請執勤乘務員鳴笛5秒做為悼念儀式，淳修、沛峰，謝謝您們！」

▲駕駛座窗外兩個黃絲帶是代表江沛峰、袁淳修。（圖／記者黃宥寧攝）

全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華受訪時表示，幾乎所有司機員都會別上黃絲帶。4月2日驚覺到不是只有平交道，每天司機員上班冒險犯難，並非給我們足夠行車空間，今天兩位殉職司機座鳴笛追思，希望能喚醒社會及政府對鐵道安全的重視，一切做為不是只有空談跟口號，真正所為要以安全為出發點，才是今天鳴笛的希望。

黃隆華認為，在台鐵擔任司機員接受訓練，要24小時不間斷任務指派，每天冒險氾濫，4月2日後心中更藏著害怕，事故發生後到殯儀館看到兩位同事家人，心中滿是不捨，但害怕只會放在心裡，希望政府能改革台鐵，以安全為重。

▲太魯閣號事故台鐵09:28鳴笛哀悼，台鐵員胸口繫上黃絲帶。（圖／記者林敬旻攝）

「我對司機員比較熟，我們平常私下有交流，而跟助理司機員有搭檔過一次。」火聯會台北分會會長張伸維指出，33歲司機員袁淳修人很熱心，不論是工作都會一起討論研究，對於班別內容或工作疑問，半夜會私訊同仁討教「為什麼要這麼做？」

另外助理司機員江沛峰，從助理司機員之後要轉成正司機員，因此很認真討論與做筆記，「他的工作表現而言，我覺得他很認真。」 張伸維表示，「希望他們不論在什麼地方，都能感受到我們祝福他一路好走。」直指回憶2位殉職夥伴，許多同仁內心非常不捨。